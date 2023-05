Los motivos de la nueva detención de Marcelo Corazza

Luego, Sánchez Sarmiento decidió que Corazza quede procesado en primera instancia por corrupción de menores y abuso sexual, pero dictó la falta de mérito del delito de asociación ilícita y decidió que quede espere el juicio sin prisión preventiva. Algo que fue apelado por el fiscal Patricio Lugones que señaló que Corazza debía ser detenido porque podía entorpecer la causa, uno de los motivos por los que se dicta la prisión preventiva.

Mientras tanto, la investigación avanzó y la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad analizó los dos teléfonos que utilizaba Marcelo Corazza, uno personal y otro profesional de Telefe, y se conocieron una serie de chats de él con una supuesta víctima que complicaron su situación.

Los chats que comprometen a Marcelo Corazza

Según se desprende de la pericia una presunta víctima de Marcelo Corazza lo enfrenta por un mensaje que habría enviado el exganador de Gran Hermano.

“Bueno, te comento, yo vendo, soy manager, vendo bandas, pero fuera de vender bandas trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros aparte de eso”, este mensaje, que aparece en el documento judicial, fue reenviado por la presunta víctima a Corazza.

Y continúa: “Una vuelta me habla una persona para hacer encuentros, a lo cual yo le ofrezco, le doy los detalles de cuánto valían, qué era lo que hacían y demás y me pregunta de dónde soy. Y le digo de dónde es el chico que él quiere a su servicio y me dice ‘ah, igual que el de Temperley, por ende, te conozco’. Cuando me dice así le digo ‘¿el morocho?’ y te empezó a describir ‘es jugador, así, así'”.

A lo que el joven responde: “Boludo, no me expongas así. Me mandaron eso a mi WhatsApp. Te re equivocaste. No sé quién es, pero vos sos el único que voy así a tu casa y todo. ¿Mandaste mensaje? Hacé lo que quieras pero no digas mi nombre completo, donde juego y todo. Por mi imagen. Me siento re mal. Me cagué todo. Tengo una bronca”.

A lo que el exproductor de Telefe retruca: “Cualquiera que decís estás cosas, loco. No sé ni de qué hablás. Es una locura. ¿Estás loco? Ni sé qué hablan. Posta. Quizás te saca de mentira a verdad. Cómo pensás que puedo hacer algo así. Me hacés re mal”. “Me pusieron eso boludo. Estoy re asustado”, le responde el joven.

Ante esto, Corazza asegura: “Me agarró re dolor de estómago. Fijate si no subiste algo en bolas a algún lado”. “No, boludo. Vos sos el único que sabe dónde vivo”, indica el joven, a lo que el exparticipante de GH le aconseja que lo bloquee.

coraza vuelve a prision

Ante esta nueva prueba que llegó a las manos del fiscal Lugones, la Cámara del Crimen decidió este miércoles revocar la libertad condicional de marcelo Corazza y ordenó su detención al considerar que cometió el delito de trata de menores con fines de explotación sexual, en el marco de la causa por abusos sexuales que se remontan a 1999 y por la cual hay otros implicados.

Qué dice el fallo de la Cámara del Crimen contra Marcelo Corazza

Las profesionales de Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que acompañaron a las víctimas concluyeron que “el Sr. Corazza aparecería en escena como uno de estos varones adultos que se contactaba con el Sr. Angelotti para que le facilite y entregue a los niños con el objetivo de abusar sexualmente de ellos".

En otro fragmento el Tribunal señala: "se comparte con la Fiscalía que, de permanecer en libertad, y dado el avance que exhibe la causa, Corazza pueda obstaculizar la recolección de nuevas pruebas o testimonios vinculados con la investigación".

"Por otro lado, la ampliación de la imputación a este indagado por parte de la fiscalía en el último dictamen de ampliación de los hechos conforme el art. 180 del CPPN da cuenta de episodios del mes de junio de 2022 lo cual ilustra de la participación presunta en hechos en fechas recientes y que por ello se encuentra latente el probable entorpecimiento a la encuesta por medio de amedrentamiento a los testigos", agregaron.

Por último, la Cámara del Crimen resuelve: "el procesamiento de Marcelo Corazza, modificando la calificación legal del suceso imputado por la de autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas (arts. 54, 125 primer párrafo y 129 primer párrafo del C.P.) y REVOCAR lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva y DISPONER LA PRISION PREVENTIVA de Marcelo Adolfo Corazza (art. 312 del C.P.P.N.) debiendo el juez de grado ORDENAR su inmediata detención".

"REVOCAR el punto VI del auto traído a estudio, en cuanto declaró que no existe mérito para procesar ni sobreseer en la causa a Marcelo Adolfo Corazza y AMPLIAR el PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA del nombrado como coautor del delito de asociación ilícita (artículo 210 del CP)", concluyeron.