"El peor golpe para Tornquist": cerró la papelera histórica y despidió a sus 160 empleados
La empresa argumentó falta de rentabilidad por las importaciones y la maquinaria antigua. La localidad perdió su principal fuente de empleo privado.
Una noticia de profundo impacto económico y social sacude al partido bonaerense de Tornquist: Papelera del Sur anunció el cierre definitivo de su planta industrial, una medida que deja sin empleo a alrededor de 160 trabajadores y pone en jaque la subsistencia comercial de toda la localidad.
La drástica decisión se concretó tras argumentar que la fabricación local de cartulina ya no resultaba rentable frente a la fuerte competencia de productos importados y los costos de operatividad.
El duro revés fue comunicado de manera oficial a los representantes sindicales durante una reunión mantenida en Bahía Blanca con el área de Recursos Humanos de Interpac, el grupo empresario al que pertenece la fábrica. El cese de actividades marca el fin de una era para una empresa que funcionaba como el principal motor privado de la zona desde hace décadas.
Radiografía del cierre de la histórica papelera de Tornquist: números y desvinculaciones
La crisis de la planta venía manifestándose desde hacía varios meses mediante suspensiones periódicas y una fuerte caída en la producción, aunque en la comunidad aún se mantenían expectativas de recuperación:
-
Alcance de los despidos: La medida afecta a unos 110 operarios comprendidos dentro del convenio colectivo —entre personal efectivo y a prueba—, además de sumar a unos 50 empleados fuera de ese régimen, totalizando 160 puestos de trabajo destruidos.
El factor importador: Desde la empresa justificaron la clausura señalando las dificultades para competir con cartulina extranjera y el peso de mantener maquinaria antigua, optando por volcarse de lleno a la importación del insumo para abastecer a sus imprentas en Buenos Aires, las cuales seguirán operando.
Indemnizaciones: Los directivos de la firma manifestaron su compromiso de abonar la totalidad de las indemnizaciones en el transcurso de noviembre, una garantía que busca mitigar el conflicto pero que no logra calmar la profunda incertidumbre de las familias.
Un impacto socioeconómico devastador para toda la comunidad
Por su parte, Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, confirmó el escenario crítico y detalló que el sector arrastraba complicaciones estructurales desde hacía más de dos años y medio, marcados por suspensiones y mermas operativas.
El cierre de las instalaciones —que ya cuentan con custodia patrimonial a la espera de asambleas gremiales— trasciende las paredes de la fábrica: transportistas, contratistas, proveedores locales y el comercio minorista sufrirán de manera directa el desplome del consumo interno.
El cierre, además, genera un golpe demográfico y laboral. Para una localidad donde la empresa representaba una de las fuentes laborales privadas más importantes de la historia local, la pérdida de estos ingresos dinamita el entramado socioeconómico cotidiano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario