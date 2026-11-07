Narda Lepes convoca a la Marcha del Orgullo con un mensaje cargado de amor

La Marcha del Orgullo constituye una manifestación pública y colectiva que reúne a la comunidad LGBTIQ+ y a quienes acompañan sus reclamos en torno a la visibilidad, la igualdad y el respeto por la diversidad sexual y de género. A lo largo de los años, este tipo de movilizaciones se consolidó como un espacio de expresión ciudadana donde confluyen demandas históricas por derechos, reconocimiento social y el rechazo a toda forma de discriminación. La consigna del orgullo como resistencia frente al avance del odio, presente en el lema de esta edición, sintetiza el sentido de una convocatoria que excede lo festivo y que apunta a sostener conquistas y a visibilizar las desigualdades que aún persisten. En ese marco, la participación de figuras públicas como Narda Lepes aporta una dimensión adicional al debate, ya que traslada la discusión sobre la igualdad y las reivindicaciones de género a ámbitos como la gastronomía y las redes sociales, donde su influencia alcanza a audiencias amplias. Así, la marcha se presenta no solo como una jornada de expresión colectiva, sino también como una instancia de reflexión sobre el compromiso cotidiano con los derechos y con el trato igualitario en todos los espacios de la vida social.