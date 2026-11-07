Narda Lepes convoca a la Marcha del Orgullo con un mensaje cargado de amor
La chef convocó a la movilización de hoy y aseguró que el amor “va a sobrar hasta para el papa”.
La reconocida chef Narda Lepes difundió un vídeo en sus redes sociales para convocar a la Marcha del Orgullo LGBT y llamó a sus seguidores a participar de la movilización. En ese marco, consideró que la emotividad que representa la marcha “va a sobrar hasta para el papa”.
“Este sábado 7, cuando el odio avanza, el orgullo es resistencia”, expresó Lepes al citar el lema oficial de la manifestación. A continuación, añadió: “Todo el amor, que vamos a volcar ese día para todo el colectivo LGBTIQ+, va a sobrar hasta para el papa”. Para cerrar, la cocinera despidió con un afectuoso: “Nos vemos ahí”.
La chef también expresó públicamente su compromiso con diversas causas vinculadas con la igualdad de derechos y las reivindicaciones de género. Reconocida por su posicionamiento feminista, participó de movilizaciones del 8 de marzo en apoyo de la legalización del aborto y utilizó sus redes sociales para visibilizar reclamos contra la discriminación y las desigualdades.
En entrevistas anteriores, en 2025, la cocinera señaló que utiliza su influencia pública de manera deliberada cuando se trata de cuestiones de género.
La Marcha del Orgullo constituye una manifestación pública y colectiva que reúne a la comunidad LGBTIQ+ y a quienes acompañan sus reclamos en torno a la visibilidad, la igualdad y el respeto por la diversidad sexual y de género. A lo largo de los años, este tipo de movilizaciones se consolidó como un espacio de expresión ciudadana donde confluyen demandas históricas por derechos, reconocimiento social y el rechazo a toda forma de discriminación. La consigna del orgullo como resistencia frente al avance del odio, presente en el lema de esta edición, sintetiza el sentido de una convocatoria que excede lo festivo y que apunta a sostener conquistas y a visibilizar las desigualdades que aún persisten. En ese marco, la participación de figuras públicas como Narda Lepes aporta una dimensión adicional al debate, ya que traslada la discusión sobre la igualdad y las reivindicaciones de género a ámbitos como la gastronomía y las redes sociales, donde su influencia alcanza a audiencias amplias. Así, la marcha se presenta no solo como una jornada de expresión colectiva, sino también como una instancia de reflexión sobre el compromiso cotidiano con los derechos y con el trato igualitario en todos los espacios de la vida social.
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