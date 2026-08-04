Tiene 33 años y consiguió un empleo de US$165.000 por año después de mandar un mail con este asunto
Una joven consiguió un codiciado empleo en una empresa tecnológica tras sorprender a los reclutadores enviando un plan detallado de 90 días.
La búsqueda de un nuevo empleo puede resultar muy competitiva, pero Jean Kang encontró una estrategia brillante para destacarse del resto. Tras finalizar su última entrevista para un puesto de gerente en Figma, la joven de 33 años decidió enviar una nota de agradecimiento sumando un plan de trabajo detallado.
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La ingeniosa estrategia para conseguir empleo tras la entrevista laboral
"Nadie esperaba ni me pidió que lo armara", confesó Kang sobre el archivo PDF que elaboró y tituló como su "Plan de incorporación de 90 días". En el documento, la profesional mapeó cuidadosamente los objetivos específicos que pretendía alcanzar en sus primeros 30, 60 y 90 días dentro de la compañía de tecnología. Esta acción proactiva demostró que podía realizar sus tareas diarias con "mínima orientación" y sin necesitar un acompañamiento constante.
Para confeccionar este detallado esquema, Kang analizó profundamente los motivos por los que la empresa buscaba cubrir la vacante y proyectó cuál sería su impacto real y tangible en el corto plazo. Además, para agregarle un toque personal, utilizó las propias herramientas de diseño de la firma para decorar el documento, evidenciando todo su esfuerzo adicional.
Los especialistas en RRHH y expertos en desarrollo profesional coinciden en que este innovador enfoque es sumamente efectivo. Enviar un correo para agradecer y aprovechar la oportunidad para proponer proyectos demuestra que el candidato se preocupa genuinamente por el negocio.
La táctica dio excelentes resultados: Kang obtuvo el rol con un jugoso salario de 165.000 dólares anuales. Finalmente, en 2024 decidió abandonar la empresa para perseguir su verdadera pasión y dedicarse a tiempo completo a brindar asesoría profesional para quienes buscan posiciones de alto nivel.
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