Tiene 33 años y consiguió un empleo de US$165.000 por año después de mandar un mail con este asunto

La ingeniosa estrategia para conseguir empleo tras la entrevista laboral

"Nadie esperaba ni me pidió que lo armara", confesó Kang sobre el archivo PDF que elaboró y tituló como su "Plan de incorporación de 90 días". En el documento, la profesional mapeó cuidadosamente los objetivos específicos que pretendía alcanzar en sus primeros 30, 60 y 90 días dentro de la compañía de tecnología. Esta acción proactiva demostró que podía realizar sus tareas diarias con "mínima orientación" y sin necesitar un acompañamiento constante.