Más de 3.200 médicos rindieron examen para residencias 2026
Finalizó la fase presencial del Examen Integrado, que se realizó por primera vez de manera digital bajo un nuevo sistema de evaluación.
Más de 3.200 médicos de todo el país rindieron el Examen Integrado para el ingreso a las residencias de salud 2026. Por primera vez, la evaluación se realizó de manera completamente digital mediante tablets y un sistema especialmente diseñado para el proceso.
El examen, clave en la formación de especialistas del sistema sanitario argentino, finalizó su etapa presencial el miércoles. El operativo se desarrolló en dos sedes del Correo Argentino: una en el barrio porteño de Barracas y otra en la localidad bonaerense de Monte Grande.
En total, 3.246 profesionales rindieron la evaluación para acceder a residencias básicas en medicina. La prueba se llevó adelante mediante un sistema digital que busca modernizar y transparentar el proceso de selección, reduciendo márgenes de error y agilizando la corrección de los exámenes.
Cómo fue el Examen Integrado para el ingreso a las residencias de salud 2026
El examen comenzó a las 11, duró tres horas y consistió en responder 100 preguntas de opción múltiple. Previamente, se realizó un operativo de acreditación que incluyó la identificación mediante DNI y la prohibición del ingreso con teléfonos celulares, relojes inteligentes u otros dispositivos electrónicos al aula de evaluación.
Por el contrario, y como parte de las modificaciones, cada aspirante recibió una tablet configurada exclusivamente para rendir la prueba, con un acceso personalizado e intransferible.
El operativo tecnológico incluyó la instalación de infraestructura tecnológica en cada sede, soporte técnico permanente, procesamiento automatizado de los exámenes y controles de conectividad y seguridad.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, supervisó personalmente el operativo, acompañado por el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, y el presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini. Las autoridades recorrieron las instalaciones para verificar el funcionamiento del nuevo esquema tecnológico dispuesto para la evaluación.
Con esta segunda jornada concluyó la instancia de exámenes presenciales, estuvieron habilitados 5.663 profesionales de la salud.
La primera etapa se había llevado a cabo el 30 de junio, cuando 668 aspirantes rindieron para acceder a residencias básicas no médicas y posbásicas.
Cómo continúa el proceso de residencias
Una vez corregidos los exámenes, el Ministerio de Salud elaborará el orden de mérito en función de los puntajes obtenidos para el ingreso a las residencias básicas. Además, los profesionales que hayan obtenido su título en universidades argentinas recibirán un adicional de cinco puntos en la evaluación.
Para las residencias posbásicas, el Gobierno estableció un puntaje mínimo de aprobación de 60 puntos, con el objetivo de elevar los estándares de calidad del sistema.
Los postulantes que resulten seleccionados, tanto en residencias básicas como postbásicas, deberán cumplir una entrevista obligatoria con la institución donde deseen realizar su residencia.
Finalmente, el ingreso formal a las instituciones formadoras está previsto para el 1° de septiembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario