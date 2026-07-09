Más de 3.200 médicos rindieron examen para residencias 2026

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, supervisó personalmente el operativo

El operativo tecnológico incluyó la instalación de infraestructura tecnológica en cada sede, soporte técnico permanente, procesamiento automatizado de los exámenes y controles de conectividad y seguridad.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, supervisó personalmente el operativo, acompañado por el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, y el presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini. Las autoridades recorrieron las instalaciones para verificar el funcionamiento del nuevo esquema tecnológico dispuesto para la evaluación.

Con esta segunda jornada concluyó la instancia de exámenes presenciales, estuvieron habilitados 5.663 profesionales de la salud.

La primera etapa se había llevado a cabo el 30 de junio, cuando 668 aspirantes rindieron para acceder a residencias básicas no médicas y posbásicas.

Cómo continúa el proceso de residencias

Una vez corregidos los exámenes, el Ministerio de Salud elaborará el orden de mérito en función de los puntajes obtenidos para el ingreso a las residencias básicas. Además, los profesionales que hayan obtenido su título en universidades argentinas recibirán un adicional de cinco puntos en la evaluación.

Para las residencias posbásicas, el Gobierno estableció un puntaje mínimo de aprobación de 60 puntos, con el objetivo de elevar los estándares de calidad del sistema.

Los postulantes que resulten seleccionados, tanto en residencias básicas como postbásicas, deberán cumplir una entrevista obligatoria con la institución donde deseen realizar su residencia.

Finalmente, el ingreso formal a las instituciones formadoras está previsto para el 1° de septiembre.