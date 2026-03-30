Masacres escolares en la Argentina: los casos de "Pantriste" y "Juniors"

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Mauricio Salvador, de 16 años, recibió un disparo en la cabeza y murió dos días después en el hospital Fiorito de Avellaneda. A Gabriel Ferrari, de 18, una bala le atravesó la cabeza por detrás de una oreja, pero sobrevivió.

Romero disparó varias veces contra todos los alumnos y luego se escapó a las corridas. En su fuga, arrojó el arma a un arroyo cercano.

Poco después, la madre de Romero lo entregó y fue detenido en la casa de su primo.

A la espera del juicio, Romero estuvo preso en la comisaría de Rafael Calzada, luego en el penal de Sierra Chica y por último en Dolores.

Romero fue juzgado en 2003, pero el Tribunal Oral N° 6 de Lomas de Zamora lo absolvió y lo declaró inimputable al considerar que no comprendía la criminalidad de sus actos. Ante esto, ordenaron su internación y tratamiento psiquiátrico.

El caso “Juniors”: la primera masacre escolar de América Latina

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El 28 de septiembre de 2004, Rafael “Juniors” Solich, de 15 años, ingresó armado al aula de la Escuela Media N° 2 “Islas Malvinas” y abrió fuego contra sus compañeros. El caso se conoce como “la masacre de Carmen de Patagones”.

Adentro del aula, el adolescente se paró frente al pizarrón, sacó un arma y vació el cargador de una pistola Browning 9 milímetros que pertenecía a su padre, un suboficial de Prefectura Naval.

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Juniors mató a tres compañeros: Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda, quienes murieron dentro del aula.

Otros cinco resultaron heridos: Natalia Salomón, Cintia Casasola, Nicolás Leonardi, Rodrigo Torres y Pablo Saldías, quien pasó tres días en coma, perdió un riñón y el bazo. Todos tenían entre 15 y 16 años.

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El ataque terminó cuando Danto, su único amigo, lo empujó y logró reducirlo.

Tras ser detenido, Juniors le dijo a la jueza: “No me di cuenta de lo que hice, se me nubló la vista y disparé”. Durante la investigación, alegó episodios de bullying. Los peritos que lo entrevistaron sostuvieron que su vida estuvo marcada por violencia familiar y desprecio hacia los demás.

La Justicia lo declaró inimputable por su edad. El adolescente pasó por institutos de menores y centros psiquiátricos. Actualmente, su paradero se mantiene bajo reserva judicial.