Confirman que el agresor de la escuela en Santa Fe no tiene antecedentes y es no punible

Aunque la ley ya existe y está publicada en el Boletín Oficial, el propio texto de la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigor. Hasta que no pase ese periodo de tiempo - aproximadamente hasta septiembre de 2026 -, se sigue aplicando la ley vieja (la 22.278), que mantiene la edad de imputabilidad en los 16 años.

Ataque en Santa Fe: el agresor sin antecedentes

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Por su parte, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó el agresor no registraba antecedentes dentro del sistema educativo: “No hemos tenido ninguna intervención en lo largo de toda su trayectoria escolar, ni en inicial, primario ni secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”.

Respecto a las hipótesis, fue cauto y sostuvo que, por lo prematuro del caso, no pueden descartar nada. Pese a esto, confirmó: “No se trataba de un conflicto escolar”.

Sin embargo, reveló que el menor “atravesaba una situación intrafamiliar en el ámbito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia", aunque consideró que “no parece una situación crítica que pueda desencadenar en un hecho extremo”.

“Todas las hipótesis van a ser contempladas”, agregó el titular de la cartera de educación.

Por lo pronto, la investigación continúa en plena marcha y buscará determinar con precisión la cantidad de víctimas, el alcance de los daños y reunir pruebas para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades también señalaron que se elaborará una propuesta de intervención que será presentada ante la fiscalía para su tratamiento en Tribunales.