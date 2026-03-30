Confirman que el agresor de la escuela en Santa Fe no tiene antecedentes y es no punible
Aseguraron que el tirador atravesaba “una situación intrafamiliar compleja”. No será juzgado porque la nueva ley de imputabilidad no está vigente.
El adolescente de 15 años que asesinó a balazos a Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros dos en una escuela de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, no será juzgado porque la nueva ley de imputabilidad no está vigente. Las autoridades confirmaron además que el tirador no tenía antecedentes y que atravesaba “una situación intrafamiliar compleja” previa al ataque, aunque no descartan ninguna hipótesis.
“Podemos confirmar que, además del fallecimiento de Ian, hay al menos dos menores más que tuvieron heridas de armas de fuego y que fueron derivadas para su atención. En principio estarían fuera de peligro. Tienen 13 y 15 años”, indicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. En ese sentido, el funcionario remarcó que el caso requiere un “importante grado de reserva”, debido a que tanto el presunto autor como las víctimas son menores de edad y explicó que se deben extremar los cuidados en la difusión de información.
Imputabilidad y vacío legal: el tirador de la escuela de Santa Fe no será juzgado
Respecto al agresor, el ministro señaló que, si bien es no punible debido a que la nueva Ley de imputabilidad no se encuentra vigente, desde el Gobierno provincial buscarán establecer medidas contra el autor del crimen. “Dentro del marco legal vigente se va a hacer el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza”, dijo Cococcioni en una rueda de prensa realizada este lunes en San Cristóbal.
Y amplió: “No es factible, en términos generales, formular una imputación o una atribución delictiva respecto a una persona no punible. Respecto a los menores que no hayan alcanzado una edad mínima de punibilidad, en el Código Procesal Penal de menores de Santa Fe está previsto una media de protección que no depende de la responsabilidad penal”.
Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija en 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser penalmente responsables, fue sancionado por el Congreso de la Nación a fines de febrero de 2026 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 9 de marzo de 2026.
Aunque la ley ya existe y está publicada en el Boletín Oficial, el propio texto de la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigor. Hasta que no pase ese periodo de tiempo - aproximadamente hasta septiembre de 2026 -, se sigue aplicando la ley vieja (la 22.278), que mantiene la edad de imputabilidad en los 16 años.
Ataque en Santa Fe: el agresor sin antecedentes
Por su parte, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó el agresor no registraba antecedentes dentro del sistema educativo: “No hemos tenido ninguna intervención en lo largo de toda su trayectoria escolar, ni en inicial, primario ni secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”.
Respecto a las hipótesis, fue cauto y sostuvo que, por lo prematuro del caso, no pueden descartar nada. Pese a esto, confirmó: “No se trataba de un conflicto escolar”.
Sin embargo, reveló que el menor “atravesaba una situación intrafamiliar en el ámbito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia", aunque consideró que “no parece una situación crítica que pueda desencadenar en un hecho extremo”.
“Todas las hipótesis van a ser contempladas”, agregó el titular de la cartera de educación.
Por lo pronto, la investigación continúa en plena marcha y buscará determinar con precisión la cantidad de víctimas, el alcance de los daños y reunir pruebas para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades también señalaron que se elaborará una propuesta de intervención que será presentada ante la fiscalía para su tratamiento en Tribunales.
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