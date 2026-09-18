"Matala": la pelea viral entre seis alumnas de una escuela secundaria que sacudió a Valentín Alsina
Tres mujeres, presumiblemente docentes, tuvieron que meterse a separarlas mientras el resto de los chicos grababa la pelea viral y las alentaba con un "matala".
La comunidad educativa de una escuela secundaria de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, reclamó esta semana la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para resolver la crisis de violencia que ese vive por estos días a raíz de repetidas peleas a puño y patada limpia en el patio de la institución.
En el episodio más reciente, que se hizo viral a partir de la difusión de un video en el que intervinieron al menos seis alumnas, se pueden ver los golpes y forcejeos de las protagonistas pero también el modo en que las testigos las alentaron. "Dale campeón, dale, matala, matala", se escucha gritar con excitación a una persona cerca del celular con el que se grabó la pelea en el patio de la Escuela Secundaria N°30 de Valentín Alsina, en Lanús.
"Matala": la pelea viral entre seis alumnas de una escuela secundaria que sacudió a Valentín Alsina
Recién cuando intervinieron tres mujeres, presumiblemente docentes o personal no docente de la escuela, volvió la paz, o al menos bajaron los decibeles de las peleadoras y las y los testigos que alentaban a una u otra participante.
Pero el daño ya está hecho, aunque no trascendió si alguna de las adolescentes sufrió lesiones duraderas más allá de los revoleos registrados en el video viral.
"Todos los días lo mismo, el colegio es un descontrol", subrayó el padre de una alumna al sitio SM Noticias, lo que da cuenta del hartazgo que llevó a miembros de la comunidad educativa a presentar una queja ante el Consejo Escolar de Lanús que fue elevada a la Dirección correspondiente.
Se espera que las autoridades bonaerenses investiguen el reclamo y que entren en vigencia medidas para devolverle la normalidad a la escuela y a su alumnado.
Todavía no está claro qué provocó el altercado ni si existen bandos organizados dentro del alumnado.
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