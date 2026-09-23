"¿Me voy a morir?": motochorros apuntaron y golpearon a chicos con autismo en un brutal robo en González Catán

A causa de la situación, el chico cayó de espaldas sobre la vereda y fue entonces cuando el ladrón le asestó un brutal golpe en la cabeza con la culata del arma.

Los desalmados le propinaron un brutal golpe en la cabeza a una de las víctimas

Mientras la víctima yacía en el piso herida, el asaltante aprovechó para robarle sus pertenencias.

“¿Me voy a morir?”: el desesperado pedido de ayuda de las víctimas

No conforme, el delincuente se dirigió luego hacia un segundo joven, que aguardaba a un costado con las manos en alto: “¡Dame el celular, dame el celular porque te mato acá!”, le exigió el motochorro mientras lo apuntaba al cuerpo. Indefenso, la víctima entregó el teléfono.

No conforme con herir a uno de los chicos, amenazaron de muerte a su amigo

Otro de los chicos, que había permanecido en la vereda de enfrente, pero se acercó a ver cómo estaban sus amigos, también fue asaltado; mientras que el cuarto evitó el robo, pese a que se encontraba a muy pocos metros.

Tras el ataque, los delincuentes se escaparon a gran velocidad. En tanto, el joven herido logró levantarse con la ayuda de sus compañeros, pero cayó a los pocos metros sosteniéndose la cabeza: “¿Me voy a morir?”, les preguntó una y otra vez a sus amigos, según se escucha en el video.

En paralelo, las víctimas solicitaron la ayuda de los automovilistas que pasaban por el lugar y fueron asistidos por los propios vecinos, quienes dieron aviso a la policía. Hasta el momento no se informó si los asaltantes fueron identificados.