"¿Me voy a morir?": motochorros apuntaron y golpearon a chicos con autismo en un brutal robo en González Catán
Las víctimas regresaban de la escuela cuando fueron asaltados por dos delincuentes a plena luz del día. Uno recibió un "culatazo" en la cabeza.
Cuatro jóvenes con autismo fueron víctimas de un violento robo en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, donde dos motochorros armados los golpearon, les apuntaron y los amenazaron de muerte a plena luz del día para sacarles los celulares.
El brutal episodio ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 16.20, cuando las víctimas regresaban caminando del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario.
En esas circunstancias, a plena luz del día, los jóvenes fueron sorprendidos por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una moto color azul. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia de la cuadra y difundido por el sitio Cuenta Kilómetros.
Así fue el violento robo en González Catán: motochorros golpearon a un joven con autismo
De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, los motochorros, que llevaban casco puesto para ocultar sus rostros y evitar ser reconocidos, primero pasaron junto a las víctimas y luego retomaron sobre sus pasos para cometer el asalto.
El delincuente que viajaba como acompañante descendió rápidamente del rodado con un arma en la mano apuntando a las víctimas. En un primer momento se dirigió a uno de los jóvenes, al que amedrentó mientras lo amenazaba con el revólver y le revisaba los bolsillos.
A causa de la situación, el chico cayó de espaldas sobre la vereda y fue entonces cuando el ladrón le asestó un brutal golpe en la cabeza con la culata del arma.
Mientras la víctima yacía en el piso herida, el asaltante aprovechó para robarle sus pertenencias.
“¿Me voy a morir?”: el desesperado pedido de ayuda de las víctimas
No conforme, el delincuente se dirigió luego hacia un segundo joven, que aguardaba a un costado con las manos en alto: “¡Dame el celular, dame el celular porque te mato acá!”, le exigió el motochorro mientras lo apuntaba al cuerpo. Indefenso, la víctima entregó el teléfono.
Otro de los chicos, que había permanecido en la vereda de enfrente, pero se acercó a ver cómo estaban sus amigos, también fue asaltado; mientras que el cuarto evitó el robo, pese a que se encontraba a muy pocos metros.
Tras el ataque, los delincuentes se escaparon a gran velocidad. En tanto, el joven herido logró levantarse con la ayuda de sus compañeros, pero cayó a los pocos metros sosteniéndose la cabeza: “¿Me voy a morir?”, les preguntó una y otra vez a sus amigos, según se escucha en el video.
En paralelo, las víctimas solicitaron la ayuda de los automovilistas que pasaban por el lugar y fueron asistidos por los propios vecinos, quienes dieron aviso a la policía. Hasta el momento no se informó si los asaltantes fueron identificados.
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