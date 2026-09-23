"Poseídos por el demonio": asesinaron a un adolescente en Córdoba y detuvieron a su padrastro tiktoker

De acuerdo con Diario Primer Informe, el joven presentaba múltiples heridas de gravedad. Si bien se aguarda al resultado preliminar de la autopsia para determinar cómo se produjo su muerte, voceros policiales informaron que el cadáver “presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego”.

Padre e hijo detenidos por el crimen del adolescente de 16 años en el norte de Córdoba

Acosta fue detenido por los efectivos dentro de la vivienda, sin oponer resistencia al procedimiento. Según relevaron medios locales, en una declaración informal ante los policías, el hombre habría sostenido que su pareja y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que pretendían matarlo.

En el lugar también detuvieron a su hijo, de 17 años. De acuerdo con el parte policial, en la vivienda se secuestraron una escopeta, un arma blanca y herramientas que serán analizadas por los investigadores.

Acosta quedó imputado como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que su hijo fue acusado en calidad de coautor del mismo delito.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del adolescente.