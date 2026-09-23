"Poseídos por el demonio": asesinaron a un adolescente en Córdoba y detuvieron a su padrastro tiktoker
Hermenegildo Acosta quedó detenido e imputado por homicidio. Su hijo de 17 años también fue arrestado como presunto coautor.
Un adolescente de 16 años fue asesinado en un paraje rural del norte de la provincia de Córdoba y por el crimen detuvieron a su padrastro, un conocido tiktoker, y a su hermanastro. Según las primeras reconstrucciones del caso, el principal acusado sostenía que la víctima y su pareja estaban “poseídos”.
El crimen tuvo lugar en el paraje Higuera Vieja, a pocos kilómetros de Copacabana, y se descubrió a raíz de una denuncia por violencia de género realizada por la madre de la víctima, Antonella Vanesa Torres, de 39 años.
La mujer se había presentado horas antes en la comisaría local, donde denunció que su pareja, Hermenegildo Acosta, de 35 años, la había agredido con golpes de puño y verbalmente.
"Estaban poseídos"
Según declaró la mujer ante la policía, en medio del episodio de violencia, el hombre sostenía que ella y el adolescente “estaban poseídos”, se había desnudado y había corrido hacia una zona de campo. Su preocupación radicaba principalmente en que, si bien ella había logrado escapar para pedir ayuda, sus hijos menores aún permanecían dentro de la vivienda, ubicada en calle Pública.
A raíz de la denuncia, el martes en horas del mediodía, personal de la Departamental Ischilín, con colaboración de efectivos de la Dirección ETER, se hicieron presentes en el domicilio y se toparon con la escena del horror: en el interior de la vivienda encontraron el cuerpo sin vida del adolescente de 16 años, identificado como Lautaro Córdoba.
De acuerdo con Diario Primer Informe, el joven presentaba múltiples heridas de gravedad. Si bien se aguarda al resultado preliminar de la autopsia para determinar cómo se produjo su muerte, voceros policiales informaron que el cadáver “presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego”.
Padre e hijo detenidos por el crimen del adolescente de 16 años en el norte de Córdoba
Acosta fue detenido por los efectivos dentro de la vivienda, sin oponer resistencia al procedimiento. Según relevaron medios locales, en una declaración informal ante los policías, el hombre habría sostenido que su pareja y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que pretendían matarlo.
En el lugar también detuvieron a su hijo, de 17 años. De acuerdo con el parte policial, en la vivienda se secuestraron una escopeta, un arma blanca y herramientas que serán analizadas por los investigadores.
Acosta quedó imputado como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que su hijo fue acusado en calidad de coautor del mismo delito.
Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del adolescente.
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