Se hizo una casa en Córdoba usando sólo materiales reciclados y su historia se convirtió en inspiración viral
Esta semana los medios en España contaron la experiencia de Mariana, una santafesina que se mudó a Córdoba y fabricó su hogar con barro y cristales de auto.
Una santafesina de 38 años se volvió viral esta semana al trascender con la historia de cómo se instaló en el Valle de Traslasierra, en Córdoba, y fabricó ahí su casa de barro y materiales reciclados.
La casa de Mariana está en pie. Tiene paredes de barro, vigas de madera, ventanas hechas con 12 cristales de autos que ella misma se encargó de reciclar y la luz de las sierras cordobesas se cuela por las botellas que ahora sirven de vidros esmerilados.
Los viajes de Mariana por América Latina -que empezaron cuando tenía 22 años- la llevaron a desarrollar una filosofía de vida que hoy está reflejada en la casa que comparte junto a su hijo en la localidad cordobesa de Los Hornillos, informó Marca.
Fotógrafa, artista y literata, Mariana decodificó el ambiente para incorporarse al medio con su casa de cob, un sistema en el que se usan piedras a modo de cimientos para evitar que la humedad actúe; madera para la estructura o marco, y barro para las paredes.
Eso sí: no se trata de una estructura endeble sino de muros que tienen entre 40 y 60 centímetros de grosor, lo que permite aislar las habitaciones del clima exterior.
Luego la arcilla actúa como pegamento, la arena da solidez y la paja funciona como un refuerzo antigrietas.
Para tomar agua Mariana recurre a una fuente natural en la montaña y para deshacerse de sus residuos líquidos usa un biodigestor casero compuesto por varios tanques a diferentes niveles.
La construcción fue paulatina -Roma no se construyó en un día- y durante los meses más difíciles del invierno Mariana tuvo que alquilar una casa en Traslasierra para no caer presa del frío.
Pero una vez que estuvo colocada la última abertura la estancia se convirtió en un refugio real contra la intemperie, pero siempre dentro del hábitat natural, mirando a las sierras.
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