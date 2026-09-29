Se hizo una casa en Córdoba usando sólo materiales reciclados y su historia se convirtió en inspiración viral

Luego la arcilla actúa como pegamento, la arena da solidez y la paja funciona como un refuerzo antigrietas.

Para tomar agua Mariana recurre a una fuente natural en la montaña y para deshacerse de sus residuos líquidos usa un biodigestor casero compuesto por varios tanques a diferentes niveles.

La construcción fue paulatina -Roma no se construyó en un día- y durante los meses más difíciles del invierno Mariana tuvo que alquilar una casa en Traslasierra para no caer presa del frío.

Pero una vez que estuvo colocada la última abertura la estancia se convirtió en un refugio real contra la intemperie, pero siempre dentro del hábitat natural, mirando a las sierras.