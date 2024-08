Mendoza: la familia de la joven abusada sexualmente por rugbiers franceses, teme que queden libres

A pocas horas de que el fiscal Darío Nora, de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, defina si pide prisión preventiva para Oscar Jegou y Hugo Auradou, el padre de la víctima dijo: "El rumor que corre a gritos es que habría un cambio de actitud de la fiscalía".

En este contexto, apuntó contra Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación y abogado defensor de los rugbiers: "El perfil es complicadito por lo menos, por ser delicado: es hermano del que define los cargos que se van a reemplazar o sustituir en la Justicia federal de Mendoza", señaló.

"Acá estamos peleando, totalmente angustiados, esperando justicia. Yo soy un abogado con 40 años de ejercicio de la profesión, conozco y respeto a la Justicia de Mendoza, pero acá hay mucho en juego, mucha presión. Honestamente nos sentimos desprotegidos hoy con el cambio de actitud que ha tenido la Fiscalía", afirmó.

Y remarcó: "Acá hay un delito penal, hay violación en grupo porque participaron dos personas y la defensa sigue diciendo que hubo consentimiento. Si mañana el fiscal puede ratificar, los rugbiers deberían quedarse en prisión preventiva mientras continúa el juicio. Si no, hacen sus valijas, se van a Francia y el juicio seguirá por siglos y siglos".

"Me voy a disculpar si el fiscal en realidad hace lo que yo creo y lo que mucha gente cree: que el no es no, aún en una habitación y con una persona. El daño que le hicieron a mi hija es irreparable, los peritos pudieron comprobar 15 laceraciones en el cuerpo. Esto no es un abuso, esto es una tortura", subrayó.

