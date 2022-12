Mendoza: una mujer fue arrastrada en el capot de un auto a toda velocidad

Así fue arrastrada una mujer en el capot de un auto

discusion auto mendoza

"Me parece que no son horas para hacer esto. Si tenemos que hacer el negocio lo hacemos mañana", contó la mujer en torno a la conversación que tuvo con Altamiranda dando a entender que si volvía al día siguiente el tema iba a solucionarse.

Aun así el conductor no quiso irse del lugar sin su anterior auto y es en ese momento cuando la discusión se tornó más violenta.

El hombre se subió al auto al que pedía devolución y embistió a la mujer: “Me pongo adelante y me atropella en la panza. Cuando él le da arranque caigo contra el capot y me sostengo, porque salió de mi casa andando y no se frenó. Fui sostenida todo el tiempo”, explicó.

“Realmente creí que me moría, porque iba haciendo zigzag para que yo me cayera. Estoy psicológicamente muy mal”, agregó.

Minutos después del ataque el hombre quedó detenido y en la Comisaría hubo acusaciones cruzadas por lo que la víctima deberá realizar la denuncia correspondiente para que el hombre quede imputado posiblemente por intento de homicidio.

Un hecho similar ocurrió en Córdoba el pasado 25 de diciembre cuando un joven embistió a dos Policías y los arrastró varios metros arriba del capot. En un confuso episodio el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y por testigos del momento.

El joven, como las dos acompañantes, fueron puestos en libertad pese a que el conductor fue imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves.