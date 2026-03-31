Merlo: denunciaron a un hombre por acosar a una nena y piden ayuda para identificarlo

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento en el que el hombre ingresa al lugar y se acerca directamente hacia la niña. En ese contexto, le habló en voz baja y le dijo: “¿Querés que te dé algo?”, una frase que encendió de inmediato las alarmas. La abuela de la menor, que se encontraba atendiendo, advirtió la situación y reaccionó sin dudarlo: se acercó rápidamente, tomó a su nieta y la alejó del sujeto para ponerla a resguardo.