Merlo: denunciaron a un hombre por acosar a una nena y piden ayuda para identificarlo
El sujeto siguió a una menor hasta una panadería, le habló dentro del local y luego protagonizó otro episodio aún más grave. "¿Querés que te de algo?", le dijo.
Un alarmante episodio ocurrido en el partido bonaerense de Merlo encendió la preocupación de toda una comunidad, luego de que un hombre fuera denunciado por acosar a una niña de 7 años y protagonizar situaciones de extrema gravedad en la vía pública. El caso ya está en manos de la Policía, que trabaja para identificar al sospechoso, mientras la familia de la menor busca visibilizar lo ocurrido para alertar a la sociedad.
El hecho tuvo lugar en una panadería ubicada en el barrio Pompeya, donde la niña ingresó en estado de shock tras haber sido seguida por varias cuadras. Según relataron, la menor llegó al local visiblemente asustada, cubriéndose el rostro y buscando refugio, luego de notar que un desconocido la perseguía.
Las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento en el que el hombre ingresa al lugar y se acerca directamente hacia la niña. En ese contexto, le habló en voz baja y le dijo: “¿Querés que te dé algo?”, una frase que encendió de inmediato las alarmas. La abuela de la menor, que se encontraba atendiendo, advirtió la situación y reaccionó sin dudarlo: se acercó rápidamente, tomó a su nieta y la alejó del sujeto para ponerla a resguardo.
La rápida intervención de la mujer fue clave para evitar que el episodio escalara dentro del local. Sin embargo, lo ocurrido no terminó allí. Minutos después, el mismo individuo volvió a generar alarma en la misma cuadra al protagonizar un segundo incidente, esta vez aún más grave.
De acuerdo a los testimonios, el sospechoso mantuvo un cruce con otra mujer que caminaba junto a su hija menor y, en medio de gritos e insultos, se bajó los pantalones y la ropa interior, exhibiendo sus genitales frente a la niña. Este accionar provocó indignación entre los vecinos y reforzó la preocupación por la peligrosidad del individuo.
La denuncia fue radicada por la abuela de la menor, quien además aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa con claridad el rostro del sospechoso. El hombre vestía un jean negro y un buzo azul, detalles que podrían ser determinantes para su identificación.
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