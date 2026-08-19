Merlo: detuvieron a un hombre por proferir amenazas antisemitas en X

Dicho en criollo, los efectivos policiales analizaron la actividad de la cuenta denunciada por antisemitismo hasta dar con un dato que les permitió rastrear el origen de las amenazas, y la persona detrás del discurso de odio.

Así llegaron a un domicilio en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, donde un hombre mayor de edad de nacionalidad argentina profesaba no sólo su antisemitismo sino también su afinidad hacia contenidos de proselitismo islámico.

El hombre publicaba en varias redes sociales, no sólo en X, y mantenía contenidos de odio y discriminación contra la colectividad judía, glorificación de actos terroristas y material compatible con la idealización de la figura de un atacante activo.

El juez Daniel Rafecas, actual subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, ordenó el allanamiento de la casa en Merlo y la detención del sospechoso, quien quedó imputado por el delito de "amenazas".

Como parte del operativo se secuestraron la computadora y el celular del hombre, y ahora esos dispositivos están a disposición de Rafecas.