Merlo: detuvieron a un hombre por proferir amenazas antisemitas en X
La Policía Federal arrestó a un usuario de la red social otrora llamada Twitter que vertía online su discurso de odio hacia la comunidad judía.
Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó esta semana a un hombre de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, acusado de antisemitismo por sus publicaciones en la red social X, antes conocida como Twitter.
El sospechoso de antisemitismo había publicado en X una serie de amenazas hacia la comunidad judía, y había expandido su discurso de odio con posteos violentos e incitación a la violencia.
La investigación comenzó en enero de este año a partir de una denuncia por antisemitismo presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El caso quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, ante la Secretaría de Georgina Cachenelensson.
Como parte de la investigación los detectives de la Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA hicieron un ciberpatrullaje con herramientas de Open Source Intelligence (OSINT).
Dicho en criollo, los efectivos policiales analizaron la actividad de la cuenta denunciada por antisemitismo hasta dar con un dato que les permitió rastrear el origen de las amenazas, y la persona detrás del discurso de odio.
Así llegaron a un domicilio en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, donde un hombre mayor de edad de nacionalidad argentina profesaba no sólo su antisemitismo sino también su afinidad hacia contenidos de proselitismo islámico.
El hombre publicaba en varias redes sociales, no sólo en X, y mantenía contenidos de odio y discriminación contra la colectividad judía, glorificación de actos terroristas y material compatible con la idealización de la figura de un atacante activo.
El juez Daniel Rafecas, actual subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, ordenó el allanamiento de la casa en Merlo y la detención del sospechoso, quien quedó imputado por el delito de "amenazas".
Como parte del operativo se secuestraron la computadora y el celular del hombre, y ahora esos dispositivos están a disposición de Rafecas.
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