Pensaba que las llevaba a un evento y terminó llorando: el regalo de dos hijas a su papá para ver a Messi.

Para completar la sorpresa, sus hijas le hicieron entrega de una bolsa que contenía la camiseta oficial de la Selección Argentina con el estampado de Messi y el número 10. Al desplegarla y abrazarla, el hombre sentenció entre risas: "Ahora no laburo más, me voy con Lionel a Rosario y después a Miami".

El video generó una ola de comentarios emotivos de usuarios que celebraron el gesto de las jóvenes y compartieron la pasión de un padre que, finalmente, podrá cumplir el sueño de ver al mejor del mundo desde la tribuna.