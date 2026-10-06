Pensaba que las llevaba a un evento y terminó llorando: el regalo de dos hijas a su papá para ver a Messi
Las jóvenes filmaron la reacción de su papá, que pensaba que las estaba trasladando en auto a un show, pero el destino era el Monumental. Mirá el video viral.
Un momento inolvidable se volvió viral en las redes sociales luego de que dos jóvenes le prepararan una gran sorpresa a su padre. El hombre, un ferviente admirador de Lionel Messi, creía que únicamente estaba trasladando a una de sus hijas a un supuesto evento.
Sin embargo, la verdadera razón de la salida era otorgarle un sueño postergado: verlo jugar en vivo por primera vez, en el marco de la despedida del astro mundial de la Selección Argentina, que se lleva a cabo este martes en el estadio Monumental.
La carta y el llanto incontenible del fanático de Lionel Messi
La escena transcurrió dentro del vehículo familiar. Una de las jóvenes comenzó a grabar mientras le entregaba un sobre amarillo.
Al abrirlo y comenzar a leer la carta, el hombre leyó unas palabras que lo conmovieron profundamente: “Qué ingenuo fuiste al pensar que permitiríamos que Messi se retire de la Selección sin que antes lo hayas visto jugar en la cancha”. En ese instante, la incredulidad dio paso a las lágrimas. "¿En serio? Me están jodiendo", atinó a decir entre risas y sollozos mientras sus hijas celebraban la lograda broma cómplice.
Una confesión insólita y la camiseta "10"
Entre la emoción y los secados de lágrimas, el padre confesó con humor las maniobras que debió hacer para estar allí: "Y yo me iba a ir a pescar... cancelé la pesca porque Celeste tenía un evento". Además, contó entre risas que hasta había llevado un libro en el auto pensando en trabajar durante la espera.
Para completar la sorpresa, sus hijas le hicieron entrega de una bolsa que contenía la camiseta oficial de la Selección Argentina con el estampado de Messi y el número 10. Al desplegarla y abrazarla, el hombre sentenció entre risas: "Ahora no laburo más, me voy con Lionel a Rosario y después a Miami".
El video generó una ola de comentarios emotivos de usuarios que celebraron el gesto de las jóvenes y compartieron la pasión de un padre que, finalmente, podrá cumplir el sueño de ver al mejor del mundo desde la tribuna.
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