Merlo: emotiva suelta de globos por Maitena, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida en un descampado
La adolescente de 14 años fue encontrada muerta tras una intensa búsqueda. Investigan un suicidio y reconstruyen sus últimos movimientos.
Maitena Luz Rojas Garofalo, de 14 años, fue encontrada muerta este jueves 9 de abril tras haber desaparecido cuando iba a la escuela en la localidad bonaerense de Merlo. La adolescente había sido vista por última vez cerca de las 8 en la puerta de la intitución educativa a la que nunca ingresó.
Este viernes, familiares y amigos se reunieron para hacer una despedida simbólica: realizaron una suelta de globos. En medio de la actividad se podía percibir el dolor por la pérdida de Maitena. Abrazos, llantos y silencios fue lo que se vivió en ese momento.
El hecho
La joven había llegado hasta la puerta de la EES N°16 a las 7.10 del miércoles, cuando puso una excusa para no entrar. Luego, se la vio en las calles de Merlo. Las cámaras de seguridad la mostraron, primero, cerca de las 8.20 en Bicentenario y Perú. La adolescente caminaba con paso decidido.
Tenía un pantalón de jean azul claro y desgastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. En su espalda cargaba una mochila cuadrada y beige.
Las últimas imágenes con vida
En todas las grabaciones se la vio caminando sola. Las imágenes fueron aportadas por cámaras de seguridad de vecinos, y los videos se complementaron con testimonios de testigos que la vieron tanto en Merlo como en Las Heras.
Otras imágenes que se revelaron posteriormente la evidenciaron por otras calles de la zona, mientras continuaba su caminata hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Al llegar allí, se subió al tren de las 9.15 y se dirigió a Las Heras, donde fue hallada en un descampado sin signos de violencia.
Los investigadores creen que tras faltar a la escuela, la joven se dirigió hacia la estación de tren y tomó el Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras para llegar hasta el descampado de esa localidad, donde horas más tarde la encontraron muerta.
En la causa interviene la UFI N° 8 y la DDI de Morón. La investigación continúa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario