Merlo: emotiva suelta de globos por Maitena, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida en un descampado

Tenía un pantalón de jean azul claro y desgastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. En su espalda cargaba una mochila cuadrada y beige.

Las últimas imágenes con vida

En todas las grabaciones se la vio caminando sola. Las imágenes fueron aportadas por cámaras de seguridad de vecinos, y los videos se complementaron con testimonios de testigos que la vieron tanto en Merlo como en Las Heras.

Otras imágenes que se revelaron posteriormente la evidenciaron por otras calles de la zona, mientras continuaba su caminata hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Al llegar allí, se subió al tren de las 9.15 y se dirigió a Las Heras, donde fue hallada en un descampado sin signos de violencia.

Los investigadores creen que tras faltar a la escuela, la joven se dirigió hacia la estación de tren y tomó el Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras para llegar hasta el descampado de esa localidad, donde horas más tarde la encontraron muerta.

En la causa interviene la UFI N° 8 y la DDI de Morón. La investigación continúa.