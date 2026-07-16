Murió Horacio Sanguinetti, histórico educador, abogado y académico
Falleció tras una extensa trayectoria ligada a la cultura y la educación.
El histórico educador, abogado y académico Horacio Sanguinetti murió a los 91 años tras una extensa trayectoria ligada a la cultura y la educación argentina.
Sanguinetti fue una figura central en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde fue el rector que más tiempo permaneció en el cargo en la historia de la institución, extendiéndose su gestión entre 1983-1996 y 1998-2007.
Además, el abogado se desempeñó como el primer secretario de la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 1997.
Sanguinetti también ejerció el cargo de director del Teatro Colón entre los años 2007 y 2009 y llegó a presidir la Academia Nacional de Educación.
Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA), fue profesor consulto de Teoría del Estado y formó parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En 2006 recibió el Premio Konex de Platino en la categoría Educación.
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