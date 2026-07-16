Un camión derramó cerca de mil litros de ácido nítrico en Córdoba

Durante el operativo, los especialistas aplicaron distintos agentes neutralizantes, entre ellos bicarbonato de sodio, además de utilizar tierra y arena para contener la expansión del líquido derramado. El objetivo fue reducir la peligrosidad de la sustancia antes de retirarla por completo del lugar.

Desde los equipos de emergencia remarcaron que el trabajo demandó varias horas debido a las características del producto químico y a la necesidad de cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de episodios.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido durante buena parte de la jornada, mientras se desarrollaban las tareas de limpieza y descontaminación del sector.