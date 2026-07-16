Un camión derramó cerca de mil litros de ácido nítrico en Córdoba
El incidente ocurrió en Villa María, donde personal especializado trabajó durante varias horas para contener la sustancia corrosiva.
Un importante operativo de emergencia se llevó adelante este jueves en la ciudad cordobesa de Villa María luego de que un camión derramara cerca de mil litros de ácido nítrico sobre la vía pública, una situación que obligó a la intervención de bomberos, personal de Defensa Civil y especialistas en materiales peligrosos.
El episodio se registró en el sector de calle Paraguay y la colectora de avenida Perón, en el barrio Las Playas, donde el vehículo transportaba varios recipientes con el producto químico cuando, por causas que aún son materia de análisis, uno de ellos sufrió una rotura y liberó gran parte de su contenido.
A partir de ese momento se activó el protocolo previsto para este tipo de incidentes. Las autoridades dispusieron un amplio perímetro de seguridad y restringieron por completo la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas para controlar el derrame y evitar riesgos para la población.
El ácido nítrico es una sustancia altamente corrosiva, utilizada en distintos procesos industriales, por lo que su manipulación requiere medidas especiales. Además del contacto directo, sus vapores pueden resultar irritantes para las vías respiratorias, motivo por el cual se evaluó la posibilidad de evacuar de manera preventiva a los vecinos del sector.
Sin embargo, una vez realizadas las primeras mediciones ambientales y tras el avance de las tareas de contención, los equipos determinaron que no era necesario concretar esa medida, ya que el incidente se encontraba controlado.
Durante el operativo, los especialistas aplicaron distintos agentes neutralizantes, entre ellos bicarbonato de sodio, además de utilizar tierra y arena para contener la expansión del líquido derramado. El objetivo fue reducir la peligrosidad de la sustancia antes de retirarla por completo del lugar.
Desde los equipos de emergencia remarcaron que el trabajo demandó varias horas debido a las características del producto químico y a la necesidad de cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de episodios.
Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido durante buena parte de la jornada, mientras se desarrollaban las tareas de limpieza y descontaminación del sector.
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