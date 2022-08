Habló el hombre brutalmente atacado por defender a su hermana víctima de violencia de género en Merlo

merlo ataque a mazazos

El hecho ocurrió el miércoles pasado cuando Jonatan se encontraba en una vereda con amigos, de repente apareció su cuñado en un auto con otros dos hombres, se bajaron con las herramientas para atacarlo.

"Corrí 100 metros hacía la pizzería y cuando me meto ya estaba, me pegaron con las herramientas. Las imagenes hablan solas", manifestó la víctima.

Y agregó: "Ellos son plomeros y me atacaron con una llave tirsonn, una maza y una corta fierros. La intención de ellos era matar, me partieron un diente. Eso fue algo criminal, un intento de homicidio", relató Jonatan, quien además manifestó que tiene miedo de salir a la calle y volver a ser atacado. "Uno de ellos grita: 'bajale los dientes', me dejaron inconsciente en el piso", añadió.

"Yo no sé qué le pueda pasar a mi hermana. Ella no denunció seguramente por miedo y no tengo contanto con ella ahora, yo lo único que pude hacer por ella fue ir a buscar a su pareja e increparlo por golpearla", contó Jonatan.

Por el hecho, la víctima sufrió serias lesiones. Según contó, deberá ser sometido a una reconstrucción facial y le tendrán que poner placas de titanio. De todas maneras, y afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Los agresores, cuya identidad no trascendió, permanecen libres y están siendo buscados por la Policía.