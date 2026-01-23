Milagro en Punta del Este: hallan sano y salvo a un turista argentino que estuvo casi 12 horas en el mar
Daniel Crisci, de 58 años, estuvo casi diez horas a la deriva arriba de una moto de agua. Las autoridades uruguayas investigan las causas de su desaparición.
Un turista argentino que había desaparecido ayer en las costas de Punta del Este tras ingresar al mar con una moto de agua fue encontrado con vida en la mañana de este viernes. Las autoridades uruguayas investigan las causas del hecho.
El intenso operativo de emergencia se puso en marcha el jueves luego de que un alerta a las autoridades reportara que Daniel Crisci, de 58 años, había ingresado al mar desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de una moto de agua color amarillo con destino a Piriápolis, pero no había regresado.
La denuncia por la desaparición del turista argentinofue radicada por su pareja en la Sub Comisaría de Solanas, pasadas las 21:30, según se informó.
La búsqueda estuvo comandada por personal de Prefectura del Puerto de Punta del Este e incluyó dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, entre ellas un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate. Además, se utilizaron drones de vigilancia marítima especial que permitieron continuar con el rastreo en horas de la noche. Más tarde se sumó al operativo la Lancha Patrullera ROU 15 “Río de la Plata” que partió desde el Puerto de Montevideo.
Luego de más de diez horas a la deriva, Daniel Crisci fue encontrado con vida este viernes a las 7 de la mañana. De acuerdo a la información oficial, el turista argentino se encontraba en buen estado de salud.
Un dato que llamó la atención fue que, en un primer momento, el hombre se negó a abordar la embarcación para ser trasladado a tierra firme. Finalmente, tras la insistencia del personal de búsqueda, aceptó ser asistido y llevado al puerto.
El hombre arribó a tierra firme dos horas después de ser hallado a bordo de su moto de agua y más tarde tuvo que declarar ante las autoridades.
Según trascendió, el turista manifestó haber sufrido una posible falla mecánica en la moto de agua que le impidió mantener la propulsión del vehículo acuático, dejándolo a la deriva durante más de diez horas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario