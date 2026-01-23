Milagro en Punta del Este: hallan sano y salvo a un turista argentino que estuvo casi 12 horas en el mar

rescate punta del este

Un dato que llamó la atención fue que, en un primer momento, el hombre se negó a abordar la embarcación para ser trasladado a tierra firme. Finalmente, tras la insistencia del personal de búsqueda, aceptó ser asistido y llevado al puerto.

El hombre arribó a tierra firme dos horas después de ser hallado a bordo de su moto de agua y más tarde tuvo que declarar ante las autoridades.

Según trascendió, el turista manifestó haber sufrido una posible falla mecánica en la moto de agua que le impidió mantener la propulsión del vehículo acuático, dejándolo a la deriva durante más de diez horas.