Milagro en Villa Crespo: un vecino salvó a un perro de morir estrangulado

En tanto, profesionales del Colegio de Veterinarios porteño remarcaron que situaciones como estas se repiten con frecuencia por el uso de correas extensibles o por distracciones en los ascensores, y recomendaron siempre retirar la correa antes de ingresar o dejar que el animal entre completamente a la cabina. “Un pequeño descuido puede tener consecuencias trágicas”, advirtieron.

Gracias a la reacción inmediata de ese vecino anónimo, el episodio tuvo un final feliz, pero también dejó una fuerte enseñanza sobre la importancia de la prevención, la atención al detalle y el conocimiento de maniobras básicas de RCP.