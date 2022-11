Militante de Javier Milei argumentó por qué insultó a Ofelia Fernández

Ofelia Fernandez

"No le dije 'gorda impresentable' o alguna barbaridad. No la insulté. A mí me han llamado asesina, white supremacist (sic), ñoqui, prostituta, ¿y?", sentenció la mujer, cuyo discurso fue parte de una charla a militantes de La Libertad Avanza sobre el uso de las redes sociales para hacer campaña y difundir el mensaje de ese espacio libertario.

Lemoine fue más allá al decir que los insultos que ella recibe en Twitter llegan de usuarios que en realidad "son cuentas de call center", y que quienes la criticaron "no saben diferenciar el humor del discurso de odio".

https://twitter.com/AlberdianoArg/status/1586779086680006656 Aca vemos a una empleada de la legislatura porteña alentando a twitteros a llamar Tanque Austrialiano de Medialunas a la legisladora @OfeFernandez_ . Mas alla de mis diferencias con Ofelia esto me parece inaceptable por parte de las filas de @LLibertadAvanza pic.twitter.com/6O6uOOUSGL — ABDON (@AlberdianoArg) October 30, 2022

Un clásico australiano

Lilia Lemoine es vicepresidenta del Partido Libertario, que integra La Libertad Avanza, y asesora personal de Javier Milei. Además, según su currículum, es especialista en redes sociales, tema sobre el cual suele dar talleres a militantes de ese derechista.

En uno de esos últimos cursos sobre “militancia digital” hizo una repudiable declaración contra la legisladora porteña Ofelia Fernández (FdT), de quien dijo que “está bien” llamarla “tanque australiano de medialunas” porque, según su opinión, “es un clásico” del humor.

Libertad de expresión

La libertad de expresión es central en una sociedad democrática, pero de la manera en que es planteada por personas como Lemoine, que sigue el estilo "políticamente incorrecto" de Javier Milei, se traduce como una excusa perfecta para insultar, denigrar o agraviar a terceros sin tener que responder por ello.

En cualquier sociedad democrática también existe el derecho a réplica por el cual la persona aludida puede defenderse, rectificar información errónea o exponer su punto de vista. O exigir las debidas disculpas en casos en que se trate de un ataque verbal, como le pasó a Ofelia Fernández.