Miles de mujeres marcharon en todo el país por el 8M

8m rosario

En Mar del Plata, la marcha comenzó en Luro y 20 de Septiembre y la columna avanzó por la avenida hasta el Puente Las Américas, donde se leyó un documento donde se cruzaron los reclamos por el Día de la Mujer Trabajadora con las críticas a la Reforma Laboral, que precariza y vulnera los derechos de los trabajadores en general.

La misma situación se vivió en las marchas de Gualeguaychú, Córdoba o Paraná por el 8M, ya que la lucha feminista quedó una vez más ligada a la obrera, este año debido a las leyes recientemente votadas por el Congreso en las sesiones extraordinarias.

En Paraná, Entre Ríos, las organizaciones feministras, sociales y políticas se reunieron frente a la Casa de Gobierno provincial para leer un documento que otra vez estuvo atravesado por la política, reportó El Once.

8M parana

En Neuquén, General Roca y otros puntos de la Patagonia la jornada se vivió con manifestaciones donde se incluyeron reclamos sonre salud, inserción laboral e igualdad ante la ley informó el sitio Río Negro.

8M neuquen

Según informó el medio entrerriano El Día, miles de mujeres se reunieron en Gualeguaychú para rechazar la "reforma laboral esclavista", como describió la organización Enredada Feminista a la reciente "modernización" de las leyes laborales.

8M gualeguaychu

Pero la organización no se quedó ahí: también arremetió contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que facilita la explotación de recursos naturales por parte de grandes corporaciones, lo que probablemente sea más evidente conforme pasan los meses de gestión libertaria en el contexto global complejo.