Miles de mujeres marcharon en todo el país por el 8M
Durante el domingo se celebraron manifestaciones en varias ciudades del mundo por el Día de la Mujer Trabajadora, y Argentina se sumó este lunes.
Miles de mujeres marcharon este lunes en varias ciudades de la Argentina a propósito de la celebración del 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que a nivel mundial se vivió el domingo pasado.
Además de la multitudinaria marcha de Ni una Menos en la Ciudad de Buenos Aires, desde el Congreso a Plaza de Mayo se realizaron manifestaciones en San Rafael, Mendoza, Córdoba, Rosario, Gualeguaychú, Paraná, General Roca, Neuquén, y muchas otras ciudades.
En la Ciudad de Buenos Aires, el colectivo ‘Ni Una Menos’ impulsó la convocatoria y se sumaron la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma); la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman; y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.
La concentración principal partió del Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 16.30. La jornada federal se replicó en las provincias de Tucumán (Plaza Independencia), Entre Ríos (en El Reloj, Paraná) y en la ciudad balnearia de Mar del Plata (centro).
En Rosario, como hace más de 10 años, la marcha por el Día de la Mujer partió desde la Plaza San Martín hacia el Monumento a la Bandera, por las calles Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba, por donde desfilaron columnas de manifestantes, de bailarinas y de carteles con consignas feministas porque el 8M "no es solo una conmemoración, es un llamado a la organización, a la unidad y a la movilización colectiva", como explicaron desde la Asamblea Feminista de Rosario, citadas por el sitio La Capital.
En Mar del Plata, la marcha comenzó en Luro y 20 de Septiembre y la columna avanzó por la avenida hasta el Puente Las Américas, donde se leyó un documento donde se cruzaron los reclamos por el Día de la Mujer Trabajadora con las críticas a la Reforma Laboral, que precariza y vulnera los derechos de los trabajadores en general.
La misma situación se vivió en las marchas de Gualeguaychú, Córdoba o Paraná por el 8M, ya que la lucha feminista quedó una vez más ligada a la obrera, este año debido a las leyes recientemente votadas por el Congreso en las sesiones extraordinarias.
En Paraná, Entre Ríos, las organizaciones feministras, sociales y políticas se reunieron frente a la Casa de Gobierno provincial para leer un documento que otra vez estuvo atravesado por la política, reportó El Once.
En Neuquén, General Roca y otros puntos de la Patagonia la jornada se vivió con manifestaciones donde se incluyeron reclamos sonre salud, inserción laboral e igualdad ante la ley informó el sitio Río Negro.
Según informó el medio entrerriano El Día, miles de mujeres se reunieron en Gualeguaychú para rechazar la "reforma laboral esclavista", como describió la organización Enredada Feminista a la reciente "modernización" de las leyes laborales.
Pero la organización no se quedó ahí: también arremetió contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que facilita la explotación de recursos naturales por parte de grandes corporaciones, lo que probablemente sea más evidente conforme pasan los meses de gestión libertaria en el contexto global complejo.
