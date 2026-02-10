Miraba el celular en el quirófano y murió un nene cuando lo operaban: condenaron al anestesista a 3 años

Pero Valentín sufrió complicaciones y murió una semana después de la cirugía por “encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal”.

Durante el juicio se supo que el tubo que suministraba oxígeno al nene se obstruyó con mucosidad y sangre, lo que interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno.

El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y lo reestablecieron, pero falleció una semana después.

A partir de las pruebas recibidas la Justicia de Río Negro determinó que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo, y que la muerte se produjo por su falta de vigilancia y la ausencia de un control constante de la respiración o de los signos vitales del paciente, tarea que constituía su responsabilidad exclusiva.

Además se supo que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado.

Durante el juicio también se hizo hincapié en el uso del celular tal como lo declararon diversos testigos que acusaron al médico de mirar el dispositivo en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.

Stadler concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse y que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.

Ahora, el médico anestesiólogo deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años,incluida la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.