Mirtha Legrand, otra vez contra Alberto Fernández: "Con ese físico..."

Después de hablar seriamente sobre la denuncia por violencia de género, Legrand, hizo un comentario sobre el expresidente de la República Argentina que despertó las risas en medio de la velada: “Las mujeres que tenía con ese físico, por favor. Lo estaba por decir y dije ‘no lo repitas Chiquita, no lo repitas’”.

Mirtha Legrand.jpg

Los dichos de Mirtha Legrand sobre Alberto Fernández

Esta no fue la primera vez que Mirtha Legrand hizo un picante comentario sobre Alberto Fernández ya que hace unos días hizo estallar a su mesaza con una frase.

“Pero yo no creí vivir para saber y ver que mujeres iban a casa de gobierno a acostarse con el presidente, porque esa es la verdad. ¡No creí vivir para ver eso! Es terrible. Con esos bigotes horribles, espantosos”, lanzó entre risas.

Embed - "¿¡CON ESE FÍSICO!?": Mirtha FULMINÓ a Alberto Fernández y la mesa no le dejó pasar su frontalidad

Mauricio D’Alessandro le contó a Mirtha Legrand los detalles de la declaración de Miriam, la mamá de Fabiola Yáñez

La conversación tuvo lugar después de que Mirtha le haya preguntado a Mauricio D’Alessandro como había sido la declaración de la mamá de Fabiola el jueves pasado, a lo que le contestó: “Es una mujer joven, es increíble porque el yerno es más grande que la suegra, algo que no es común”.

Y agregó: “Generalmente entre yerno y suegra hay pica, la relación no es muy buena (...), pero este caso no era así”, explicó Mauricio. “Yáñez Verdugo era una persona muy condescendiente con Alberto Fernández y se llevaba muy bien, él era más grande que ella, pero no cambió la relación”

Mientras en la charla se hacia alusión sobre la declaración de la madre de Fabiola Yañez, se hizo énfasis la presencia de la Miriam Yañez en una pelea. “La empujo, y la hija, que es Fabiola, quedó tirada en el piso, cayó de panza en el piso y llorando, es muy desgarrador”, expresó D’Alessandro.

“Incluso fue muy doloroso porque ella lloró ni bien se sentó a declarar”, rememoró el letrado. “Ella era una chica absolutamente normal” arrancó a relatar el ex diputado con respecto a los problemas de alcohol de la ex primera dama.

“Todas las relaciones de violencia por una relación asimétrica, menoscabo y permanente hostigamiento la terminaron volcando a la bebida”, finalizó Mauricio explicando el testimonio de la madre de Fabiola.