Misiones: detuvieron a un hombre acusado de provocarle quemaduras a su hijastro de 5 años
El sospechoso es investigado por maltrato infantil mientras que la madre del nene también está en la mira de la justicia de Misiones, pero por encubrimiento.
Los vecinos de la localidad de San Vicente, en Misiones, fueron los responsables de ponerle fin a la situación de maltrato infantil que vivió en su casa un nene de cinco años a manos supuestamente de su padrastro y con la complicidad de su propia madre.
La Policía de Misiones detuvo el domingo pasado a un hombre de 23 años que quedó acusado de provocarle quemaduras severas a su hijastro, de 5. La madre del nene, que tiene 24, tambiés en investigada por las autoridades por supuesto encubrimiento.
Según informaron medios de Misiones, algunas de las quemaduras del nene ya tenían aspecto de infectadas porque nadie las había curado. Luego se determinó que las lesiones habrían sido provocadas al menos 15 días antes de que la Policía llegara a la casa.
La madre del pequeño le dijo a la Policía que su pareja había obligado al nene a sentarse en un ladrillo caliente, y en un intento de defenderse el hombre aclaró que había aprendido el "método" a través de las redes sociales buscando formas de aliviar una infección urinaria.
El nene fue trasladado a un centro médico local donde se determinó que sufre "quemaduras graves en muslos y glúteos con infección", que obligó su derivación al Instituto del Quemado en Posadas, donde permanece internado en estado reservado pero sin riesgo de vida.
Mientras tanto, el padrastro quedó detenido por ser considerado el autor del ataque y la madre del nene es investigada por su presunta omisión en la búsqueda de asistencia médica para su hijo, y por no haber denunciado el hecho.
La situación procesal de ella podría cambiar conforme avanza la investigación.
En principio intervienen la Defensoría Oficial, a cargo de la doctora Margarita Inés Linder, y personal del área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente para garantizar el resguardo integral del menor dadas las secuelas físicas y psicológicas que podrían quedarle.
Lo que se busca es evaluar medidas de protección para el nene dentro de su entorno familiar.
