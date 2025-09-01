Misiones: detuvieron a un hombre acusado de provocarle quemaduras a su hijastro de 5 años

El nene fue trasladado a un centro médico local donde se determinó que sufre "quemaduras graves en muslos y glúteos con infección", que obligó su derivación al Instituto del Quemado en Posadas, donde permanece internado en estado reservado pero sin riesgo de vida.

Mientras tanto, el padrastro quedó detenido por ser considerado el autor del ataque y la madre del nene es investigada por su presunta omisión en la búsqueda de asistencia médica para su hijo, y por no haber denunciado el hecho.

La situación procesal de ella podría cambiar conforme avanza la investigación.

En principio intervienen la Defensoría Oficial, a cargo de la doctora Margarita Inés Linder, y personal del área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente para garantizar el resguardo integral del menor dadas las secuelas físicas y psicológicas que podrían quedarle.

Lo que se busca es evaluar medidas de protección para el nene dentro de su entorno familiar.