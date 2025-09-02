"¿Por qué te pasó a vos?", el duro adiós a la joven asesinada a la salida de un boliche en Tandil
Mientras la Justicia intenta develar el móvil del crimen, familiares y allegados la despidieron con emotivos mensajes y exigieron justicia.
Continúa la conmoción en Tandil por el asesinato de Milagros Quenaipe, la joven de 18 años que fue asesinada de una puñalada en el cuello a la salida de un boliche.
Mientras la Justicia está tratando de develar el móvil del crimen, a través de la reconstrucción de los hechos y, mientras un hombre identificado como Wilson Sánchez permanece detenido, los familiares de la víctima la despiden en redes sociales con emotivos mensajes: "Te extrañé y ahora te voy a extrañar mucho más. Te fuiste con la abuela, Mili. El dolor inmenso que tenemos es horrible, no pude ir a despedirte", escribió Sofía, integrante de la familia Quenaipe.
Y agregó: "Me quedo con todos los recuerdos y risas juntas porque siempre que te veía la pasábamos bien. Te amo, Mili. Te vamos a extrañar siempre. Justicia por Milagros Quenaipe".
En tanto, una de sus primas también compartió un conmovedor mensaje: "Nunca me imaginé que te tenía que despedir de esta manera. Cuánto duele y cuánto no lo creo. Te voy a extrañar mucho más de lo que te extrañaba. No tengo palabras para poder escribirte, solamente sé que la vida es muy injusta. No te tenías que ir todavía, ¿por qué te pasó a vos? Descansá en paz".
Otra allegada afirmó en Facebook: "Perdimos a Mili, una joven con sueños, con vida, con futuro y con una sonrisa que no merecía ser apagada de esta manera. Su partida nos duele a todos, nos atraviesa, porque refleja la inseguridad que vivimos día a día y que nos arrebata lo más valioso: nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestra tranquilidad".
"Hoy levantamos la voz por ella y por todos los que ya no están. Que su nombre no quede en el silencio, que su partida no quede impune", concluyó.
Qué se sabe del hombre que atacó a dos jóvenes y asesinó a Milagros Quenaipe
La investigación se apoyó en las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, que captaron el momento en que el sospechoso escapaba de la escena. Con esas imágenes, la policía logró seguir su rastro hasta un domicilio ubicado en calle Alem al 1300, a unos 300 metros del lugar del homicidio. Allí fue detenido Wilson Sánchez, de 23 años y oriundo de Misiones, que vivía frente al Hospital de Niños tandilense.
En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría local realizó un rastrillaje por la zona del crimen y encontró el arma homicida sobre calle Uriburu, en la vereda opuesta al edificio de tribunales. El cuchillo fue secuestrado para su análisis. La causa quedó caratulada como homicidio, y está en manos de la UFI N° 12 Descentralizada del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Damián Borean.
El brutal asesinato de Milagros generó consternación en la comunidad tandilense, que todavía intenta comprender cómo un episodio de estas características pudo ocurrir en plena calle y sin que existiera una relación previa entre víctima y victimario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario