"¿Por qué te pasó a vos?", el duro adiós a la joven asesinada a la salida de un boliche en Tandil

"Hoy levantamos la voz por ella y por todos los que ya no están. Que su nombre no quede en el silencio, que su partida no quede impune", concluyó.

crimen quenaipe tandil

Qué se sabe del hombre que atacó a dos jóvenes y asesinó a Milagros Quenaipe

La investigación se apoyó en las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, que captaron el momento en que el sospechoso escapaba de la escena. Con esas imágenes, la policía logró seguir su rastro hasta un domicilio ubicado en calle Alem al 1300, a unos 300 metros del lugar del homicidio. Allí fue detenido Wilson Sánchez, de 23 años y oriundo de Misiones, que vivía frente al Hospital de Niños tandilense.

En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría local realizó un rastrillaje por la zona del crimen y encontró el arma homicida sobre calle Uriburu, en la vereda opuesta al edificio de tribunales. El cuchillo fue secuestrado para su análisis. La causa quedó caratulada como homicidio, y está en manos de la UFI N° 12 Descentralizada del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Damián Borean.

crimen qunaipe tandil detenido

El brutal asesinato de Milagros generó consternación en la comunidad tandilense, que todavía intenta comprender cómo un episodio de estas características pudo ocurrir en plena calle y sin que existiera una relación previa entre víctima y victimario.