Crisis en el consumo: su emprendimiento de alfajores nació en la pandemia pero cerró esta semana

"Detrás de cada alfajor hubo horas de trabajo, sacrificio, ilusión y muchísimo amor. Este proyecto fue mucho más que un emprendimiento: fue un sueño que nos permitió conocer personas increíbles, compartir momentos únicos y formar parte de la vida de muchos de ustedes. Llegó el momento de despedirnos", expresó en un posteo de Instagram.

Sebastián y su equipo expresaron que "no fue una decisión fácil, pero sí la última de este hermoso camino", y se deshicieron en palabras de agradecimiento al público fiel que trascendió más allá del barrio.

"Gracias a cada cliente que nos eligió, a quienes nos recomendaron, nos alentaron cuando más lo necesitábamos y confiaron en nosotros durante todos estos años. Sin ustedes, esta historia nunca habría existido. Nos vamos con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor", escribieron.

"Alfajores Lanín llega a su final, pero los recuerdos, las sonrisas y el cariño que recibimos permanecerán para siempre con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta historia. Hasta siempre", cierra el mensaje.