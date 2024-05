Misiones: trabajadores tomaron el Ministerio de Salud

Un grupo de manifestantes que participó de la ocupación del ministerio dijo: "Está a la vista lo que estamos haciendo. Después de varios meses de lucha, la salud no se puede quedar así. Este gobierno tiene que darse cuenta que algo tiene que cambiar".

"Nosotros no podemos vivir con este sueldo realmente miserable e imposible. No, aguantamos. Llega un diez, un quince del mes y ya la gente empieza a usar tarjeta de crédito o se empieza a endeudar con préstamos que son onerosos", aseguraron.

Además, afirmaron: "Hemos tomado ahora el ministerio. Se firmó ayer un acuerdo por 18% de aumento en nuestro salario, un acuerdo firmado por gente que realmente ha vendido nuestra lucha. Esa gente no nos representa y no estaban en la lucha, no son trabajadores".

"Nosotros pretendemos que Salud sea quien negocie el sueldo de los trabajadores de salud, no esa comisión que no representa nuestros intereses. Queremos que se convoque a la gente de salud en una mesa de negociación, que se reconozca nuestro trabajo y nuestro esfuerzo", dijeron.

Por su parte, los guardaparques levantaron la protesta al ser convocados a una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de Misiones el próximo 29 de mayo. Los 110 guardaparques provinciales se habían unido al reclamo de los efectivos policiales y del Servicio Penitenciario Provincial y los docentes que no acordaron con el gobierno provincial.