Misterio en Chubut: hallaron granadas en el Lago Epuyén e investigan a los mapuches

Esa conclusión fue ratificada públicamente por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, quien brindó precisiones para despejar cualquier duda sobre el riesgo para la población. García confirmó que las granadas “estaban desactivadas”, que “no representaban peligro” y que su estado era consistente con material antiguo fuera de uso. Además, subrayó que el procedimiento se realizó según los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos y que los elementos fueron retirados de manera segura.

Uno de los puntos que generó mayor atención pública fue la posible vinculación entre las granadas y la aparición previa de carteles con mensajes amenazantes en la región. Sobre ese aspecto, García afirmó que no existe relación entre ambos hechos. Según explicó, la investigación determinó que se trata de eventos independientes, sin conexión operativa ni temporal. Esa definición fue adoptada como criterio central por la conducción policial y respaldada por las actuaciones judiciales en curso.

granada epuyen

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, manifestó que “lo primero que se pensó es que era un loquito que se deshacía de un arsenal ilegal, porque esas granadas son exclusivamente de las Fuerzas Armadas por lo tanto o alguien las robó o alguien las vendió”.

Sin embargo, ante las pruebas actuales, agregó: “Ahora que se vieron esas inscripciones abrimos una nueva hipótesis. Todos los años pasa esto. No es algo nuevo. El año pasado detuvimos a varios de la banda de (Facundo) Jones Huala”. Torres sostuvo que se trata de una acción radicalizada “para sembrar miedo” puesto que los responsables “no quieren que haya turismo” al considerar la zona como territorio sagrado.

Finalmente, el mandatario declaró: “Como ya hicimos en años anteriores con la situación de los incendios y los atentados en nuestra provincia, vamos a coordinar acciones con las fuerzas federales para garantizar la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año tras año. Lo dijimos desde el primer día: no vamos a ceder ante la violencia, ni a permitir tampoco que nadie intente intimidar a nuestra comunidad”.