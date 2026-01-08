Así es el avión hidrante que Santiago del Estero envió a Chubut para luchar contra los incendios forestales
El Gobierno de Santiago del Estero le prestó a Chubut su avión hidrante, un Boeing 737 Fireliner que puede descargar hasta 15.150 litros de retardante.
La provincia de Chubut atraviesa una crisis ambiental con el avance de incendios forestales que, se presume, fueron encendidos de manera intencional por personas que hoy son buscadas hasta por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras tanto, desde Santiago del Estero llegó la ayuda en forma de un avión hidrante.
La aeronave en cuestión es un Boeing 737 Fireliner (matrícula LV-KJS), que comenzó a trabajar en la provincia de Chubut el miércoles de esta semana, al tiempo que el gobernador Ignacio Torres anunciaba una recompensa de $ 50.000.000 por datos que lleven a la detención de los responsables de los incendios forestales en Puerto Patriada, cerca de El Hoyo, sobre la ruta 40.
El Fireliner se caracteriza por su capacidad para descargar hasta 15.150 litros de retardante con gran precisión, y puede convertirse en móvil de personal de emergencia si fuese necesario.
Según datos del gobierno de Santiago del Estero, sólo hay tres hidroaviones en todo el mundo: uno opera en Canadá, otro en Australia y el tercero, en nuestro país.
Ese detalle lo convierte en el hidroavión más grande de Latinoamérica, y a partir de esta semana se encuentra en Chubut para el operativo en el que también intervienen otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde.
"A partir de hoy, este avión va a trabajar junto a los otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde que ya actúan en la zona, reforzando un despliegue que la provincia sostiene desde el primer día junto a los municipios y la Nación para contener el avance del fuego y llevar tranquilidad a la comunidad de la Cordillera", expresó Torres en su perfil de X.
"Quiero agradecer al gobernador electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, por su predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible que, por primera vez en la historia de nuestra provincia, un avión de estas características opere en Chubut", expresó Torres.
"Una muestra más de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra el fuego", señaló el madatario patagónico en referencia a su par, que asumió el 10 de diciembre pasado.
