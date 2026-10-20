Triple crimen en Monte Grande: asesinó a su pareja, a su hijo, a su madre y se suicidó
Las víctimas fueron halladas en dos viviendas linderas y el hombre murió tras arrojarse debajo de un camión en Burzaco.
Un hombre de 50 años asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre antes de quitarse la vida al arrojarse debajo de un camión. El presunto autor fue identificado como Damián Darío Santillán, y la Justicia busca reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos durante la mañana de este martes en Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría.
El caso salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una vivienda ubicada en Los Claveles al 700. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron sin vida a una mujer y a un niño de 11 años.
Minutos más tarde, durante una inspección en una propiedad lindera, también hallaron muerta a la madre de Santillán. Las víctimas fueron identificadas como Laura Susana Prediger, pareja del agresor; Santino Santillán, el hijo de ambos, de 11 años; y Susana Castillo Toscanini, de 73 años.
Cómo fue el triple crimen en Monte Grande
Prediger fue hallada en el ingreso al comedor de la vivienda, mientras que el niño estaba en una de las habitaciones. Allí, los policías secuestraron una escopeta de doble caño que, según las primeras hipótesis, habría sido utilizada para cometer los asesinatos.
Luego, los efectivos inspeccionaron la casa lindera donde residía la madre del agresor y encontraron a la mujer tendida en la cocina.
Mientras la Policía Científica realizaba las pericias en ambos domicilios, cerca de las 7.30 otro llamado alertó sobre un hombre que se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz sobre la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco. Tras identificarlo, se confirmó que se trataba de Santillán, señalado como el autor de los homicidios.
Los cuerpos de las tres víctimas y del hombre fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias. Durante las primeras inspecciones, los peritos detectaron una herida sangrante en Prediger y una lesión similar en la cabeza del niño, aunque los estudios forenses deberán determinar con precisión las causas y circunstancias de las muertes.
Las amenazas antes del triple crimen
La investigación quedó a cargo de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada Nº1 de Esteban Echeverría, con intervención de personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II. La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio.
A partir de los primeros testimonios y tareas investigativas, se estableció que Prediger y Santillán mantenían una relación de pareja desde hacía unos 20 años, aunque no estaban casados.
Según fuentes policiales citadas por TN, el hombre habría tomado conocimiento de una presunta infidelidad de su pareja unos 15 días antes de los asesinatos. De acuerdo con esa reconstrucción, a partir de entonces la mujer comenzó a recibir amenazas.
Además, los investigadores incorporaron a la causa un mensaje que Santillán habría enviado a un familiar antes de los hechos: "Me obligaron a hacer esto".
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