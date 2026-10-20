Triple crimen en Monte Grande: asesinó a su pareja, a su hijo, a su madre y se suicidó

Mientras la Policía Científica realizaba las pericias en ambos domicilios, cerca de las 7.30 otro llamado alertó sobre un hombre que se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz sobre la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco. Tras identificarlo, se confirmó que se trataba de Santillán, señalado como el autor de los homicidios.

Los cuerpos de las tres víctimas y del hombre fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias. Durante las primeras inspecciones, los peritos detectaron una herida sangrante en Prediger y una lesión similar en la cabeza del niño, aunque los estudios forenses deberán determinar con precisión las causas y circunstancias de las muertes.

Las amenazas antes del triple crimen

La investigación quedó a cargo de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada Nº1 de Esteban Echeverría, con intervención de personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II. La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio.

A partir de los primeros testimonios y tareas investigativas, se estableció que Prediger y Santillán mantenían una relación de pareja desde hacía unos 20 años, aunque no estaban casados.

Según fuentes policiales citadas por TN, el hombre habría tomado conocimiento de una presunta infidelidad de su pareja unos 15 días antes de los asesinatos. De acuerdo con esa reconstrucción, a partir de entonces la mujer comenzó a recibir amenazas.

Además, los investigadores incorporaron a la causa un mensaje que Santillán habría enviado a un familiar antes de los hechos: "Me obligaron a hacer esto".