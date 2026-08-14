Tragedia en Moreno: un colectivo dio marcha atrás, atropelló a una mujer y la mató

Según informó el medio Primer Plano, tras un llamado al 911, una ambulancia del SAME fue al lugar y el personal médico constató el fallecimiento de la víctima.

El caso quedó en manos de fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno, que ordenó la realización del test de alcoholemia al chofer, de 38 años. El resultado fue negativo, indicó Primer Plano Online. Además, solicitó una serie depruebas de sangre para determinar si consumió alguna otra sustancia no permitida.

El conductor quedó imputado en una causa penal por homicidio culposo, aunque no hubo ninguna medida para restringir su libertad. El colectivo, en tanto, quedó secuestrado para que se hagan las pericias.