Tragedia en Moreno: un colectivo dio marcha atrás, atropelló a una mujer y la mató
Ocurrió cuando el chofer maniobró para que subieran los pasajeros que esperaban en la fila. El conductor quedó imputado por homicidio culposo.
Una mujer de 45 años murió tras ser atropellada por un colectivo que hizo marcha atrás en el mismo momento en que ella cruzó la calle en Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense. El conductor quedó imputado por homicidio culposo.
La escena se registró este miércoles en la avenida Bartolomé Mitre, casi en la esquina de Rivadavia, cuando el chofer del interno 83 del recorrido 26 de la empresa La Perlita hizo una maniobra de reversa para acomodarse y que comenzaran a subir los pasajeros que esperaban en la parada.
De acuerdo a las imágenes que registraron las cámaras de seguridad, fue en ese momento cuando una mujer se detuvo en la calle durante unos instantes mientras esperaba para poder cruzar.
Al mismo tiempo que la víctima miraba para otro lado, una unidad de la línea 26 que estaba estacionada en la parada, dio marcha atrás y la atropelló, pasando por encima de ella. De inmediato, las personas que aguardaban para subir al colectivo comenzaron a desesperarse y golpear los vidrios del vehículo para advertirle al chofer lo que ocurría.
Cuando el colectivero dio marcha adelante y bajó de la unidad por la puerta trasera, se agarró la cabeza con las manos al ver la escena y a la víctima. La mujer de 45 años, identificada como Norma Beatriz Rojas, murió en el acto debido a las graves lesiones que sufrió.
Según informó el medio Primer Plano, tras un llamado al 911, una ambulancia del SAME fue al lugar y el personal médico constató el fallecimiento de la víctima.
El caso quedó en manos de fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno, que ordenó la realización del test de alcoholemia al chofer, de 38 años. El resultado fue negativo, indicó Primer Plano Online. Además, solicitó una serie depruebas de sangre para determinar si consumió alguna otra sustancia no permitida.
El conductor quedó imputado en una causa penal por homicidio culposo, aunque no hubo ninguna medida para restringir su libertad. El colectivo, en tanto, quedó secuestrado para que se hagan las pericias.
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