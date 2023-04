Desubicada frase de un conductor tras discutir con un colectivero: "Por eso les pegan un tiro"

El cruce entre ambos comenzó luego de que el automovilista le reclamara al colectivero que le había chocado su auto, estando éste estacionado, y que luego de hacerlo se había querido escapar para no ser enfrentado. "Si subo te mato", disparó en medio de su enojo, a lo que el chofer de la 401 respondió negando lo que se le señalaba.

"Estás en pedo, sos un pelotudo, le pegaste al auto que está estacionado. Y encima me lo negás. No me lo negués, pelotudo. Bajate", fueron las duras palabras con las que el conductor continuó su reclamo.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1644348096829071360 UNA DE RELATOS SALVAJES EN PLENO MORENO

- Un clásico: Automovilista vs. colectivero por un supuesto choque pic.twitter.com/kIpWu50Tyr — Vía Szeta (@mauroszeta) April 7, 2023

Tras advertir que el chofer no cambiaría su postura, la furia del dueño del auto comenzó a aumentar, al punto de llamarlo "mentiroso" mientras golpeaba el vidrio del colectivo con el puño: "Estacioná ahí, no me voy a mover. Estacioná ahí porque te mato", siguió el conductor.

Ciego por su fastidio, el dueño del vehículo estacionado lanzó una frase completamente desubicada que no pasó inadvertida entre quienes presenciaron la situación: "Por eso les pegan un tiro, por hijos de puta".

A pesar de las sucesivas provocaciones y de la insistencia de los autos de atrás que no cesaban de tocar la bocina, el chofer del colectivo manifestó que no se bajaría de la unidad hasta tanto llegue la Policía, lo cual sucedió unos minutos después cuando dos móviles se acercaron a calmar los ánimos.