Morón: el reclamo de la hermana del médico asesinado en un robo

"Me sacaron a mi hermano", dijo victoria Cruz, la hermana del médico a la prensa. La mujer agregó que no había persona que no supiera lo bueno, y el corazón enorme que tenía."Todoel mundo lo amaba", manifestó.

Además señaló que como docente fue parte de la formación académica de cientos de profesionales y siempre al servicio de la gente. "'Yo quiero dejar un legado, ahora todo es por computadora y antes no era así'. Esas fueron sus últimas palabras en un almuerzo que tuvimos con mis hijas", contó Victoria entre lágrimas.

VIDEO El firme reclamo de la hermana del médico asesinado en Morón durante un robo

hermana medico asesinado en moron

El crimen del médico en Morón

El crimen ocurrió en Lanús y Gregoria Pérez, Morón Sur, cerca de las 17 del jueves. Una cámara ubicada en la esquina de la escena del crimen registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, aunque a cierta distancia y en momentos en que había varias personas en la vía pública. Fueron los propios vecinos los que llamaron al 911 para informar sobre el hecho.

"Era cirujano de tórax. Fue residente del Carrillo, y también trabajaba en el (hospital del tórax) Centragolo. Nos enteramos por una compañera que contó la noticia en el grupo del laboratorio", agrega la compañera de Cruz, que lo conoció hace 20 años en el hospital de Ciudadela. Cruz era médico desde 1996. Y en un Congreso Argentino de Cirugías (2010) ganó el segundo premio en la categoría "láminas".

Los asesinos, que se cree que serían tres, son buscados por el Comando de Patrullas de Morón, mediante un operativo cerrojo, según informaron fuentes de la investigación.

Tomó intervención en la causa el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón, que dispuso la realización de la autopsia para determinar si la víctima presentaba más de un impacto de bala, y el análisis de las cámaras de seguridad de los alrededores.