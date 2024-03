Cómo hacer un repelente casero para los mosquitos y prevenir el dengue

Según describió, históricamente el virus del dengue comenzaba en la época de Fiestas y terminaba en las dos primeras semanas de abril. "Pero ahora hubo un cambio, comenzaron a haber casos desde noviembre", remarcó.

Paso a paso: cómo hacer un repelente casero para mosquitos

Ante la demanda por repelentes, el ministro de Salud porteño explicó cómo realizar uno casero.

1- Macerado: picar 3 puñados de citronela, lavanda, geranio, limón, tomillo fresco y molle. Colocar la mitad en frasco junto a 25 grs. de clavos de olor y cubrir con 400 ml. de vinagre de alcohol y 400 ml. de alcohol. Tapar y dejar reposar 40 días y 40 noches, con calor, sin luz.

2- Infusión: poner 900 ml. de agua al fuego y apagarlo antes del hervor, agregar las hierbas reservadas y tapar. Dejar reposar 30´a una hora.

3- Mezcla: colar y mezclar el líquido resultante de la infusión con la misma cantidad del macerado.

4- Aceite esencial: agregar a la preparación anterior 10 ml. de aceite esencial de citronela puro. Revolver bien.

5- Envasado y rotulado: etiquetar el repelente con la fecha de elaboración.

Cómo actúa el mosquito Aedes aegypti

Fernán Quirós que es necesario diferenciarlo de otros insectos y saber cómo se comporta para poder prevenir las picaduras: “No es el mosquito que uno ve en la plaza, en lugar público, en el parque abierto, en el lago de Palermo o en un gran charco de agua. Ahí no está el Aedes aegypt i, el mosquito que te pica y transmite el dengue. Y esto es importante porque la gente a veces se concentra en plantear fumigaciones en espacios públicos que no modifican en nada la realidad”, precisó el ministro de salud porteño en declaraciones a Radio La Red.

Justamente por sus características, el ministro dijo la fumigación no es la estrategia más adecuada para combatirlo ni prevenir aumento de casos, ya que es un método que no elimina ni limita la dinámica de reproducción del mosquito vector de la enfermedad viral.

“En relación a los huevos que deja este mosquito, hay que saber que pone entre 300 y 500 huevos en su vida, que son tres semanas. Entonces, vos te la agarras con el mosquito adulto, pero hay 300 huevos en el mismo lugar donde estaba ese simple mosquito. Así que primero hay que recordar siempre que cuando uno quiere poner energía para prevenir el dengue, la acción más importante es la búsqueda de los criaderos de larvas”, apuntó Quirós.

Y agregó: “Si bien la gente se cansa del mensaje, es muy importante tenerlo presente. Necesitamos que la sociedad, dedique su energía a combatir al mosquito y los lugares donde pueda poner sus huevos. Cada uno de nosotros debe hacerlo en el lugar donde vive, donde trabaja. Lo primero que veo en el mostrador cuando me reciben en un lugar es un frasquito con agua y un potus adentro. Y cuando lo miro encuentro larvas".

"El mosquito no va a poner los huevos en la pileta, lo va a poner en una tapita de gaseosa, en una cubierta de auto, en una maceta o en su plato y que retenga el agua después de que la riegas”, señaló.

El titular de la cartera sanitaria porteña explicó que el mosquito que transmite el dengue “vuela siempre poco” y cuando pica “lo hace muy cerca del lugar donde va a dejar los huevos, con lo cual ya tiene identificado el criadero. Es decir, que si te pica en tu casa seguramente ya identificó el criadero donde bajar los huevos”, afirmó el funcionario.

“Se trata de un mosquito diferente al habitual, no anda de noche, no zumba en la oreja. Eso lo hacen los mosquitos más comunes. El mosquito del dengue suele andar por abajo, abajo de la cama. Pasa cuando estás comiendo y te pican los tobillos, no lo ves y no lo encontrás”, sostuvo.