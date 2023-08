"Eras como mi hermana": el doloroso posteo de la mejor amiga de Morena

posteo amiga morena.jpg

"Eras mi todo, ahora sin vos no puedo vivir, me hacés mucha falta", continuó la niña con su doloroso descargo. "Descansa en paz, te juro que todos vamos a hacer justicia por vos, More", aseguró.

Cabe destacar que, hasta el momento, hay siete personas detenidas por el crimen y ya fue incautada la moto utilizada al momento del robo.