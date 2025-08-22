Tras una semana de tensión, Javier Milei habla en la Bolsa de Comercio de Rosario

En ese sentido, el titular de la Bolsa destacó la importancia de mantener los diálogos: “La relación institución con gobiernos tanto municipales, provinciales y nacionales lo hemos demostrado durante estos cuatro años con temas muy sensibles e importantes como fueron la hidrovia. Hemos trabajado mucho, que inclusive el año pasado el pliego no pudo salir. Este año se está trabajando muchísimo”, indicó.

Sobre la logística del evento, Simioni mencionó que “la cantidad de gente es reducida porque viene directamente en helicóptero y no en el avión”. Además, adelantó que no estará presente para escuchar los demás discursos.

Javier Milei: "Tenemos un Congreso que solo responde a sus propios intereses"

milei

El Presidente se refirió con dureza a la decisión de Diputados de rechazar vetos claves para la gestión y sostuvo: "Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional".

"Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses", sentenció Milei en referencia al rechazo en Diputados al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante su exposición en el Council de las Américas, el mandatario remarcó que "es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”.

"Ellos, que hace dos años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado", insistió el mandatario en clara alusión a la labor parlamentaria del bloque de Unión por la Patria.