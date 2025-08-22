Tras una semana de tensión, Javier Milei habla en la Bolsa de Comercio de Rosario
El Presidente dará un discurso en medio del escándalo por la difusión de audios por presuntas coimas que involucran a su hermana.
El presidente Javier Milei será el encargado de cerrar el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Su discurso se dará al término de una semana agitada para el Gobierno y en medio de un tenso clima político luego la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno y de los rechazos a varios vetos en el Congreso de la Nación.
Está previsto que Milei de su discurso para las 20 en un evento que se llevará a cabo en la histórica sede de la Bolsa de Comercio rosarina, ubicada en Paraguay al 700.
Miguel Simoni, titular de la entidad bursátil, explicó cómo será la recepción y la ceremonia de la que también participarán el intendente Pablo Javkin y el gobernador Santa Fe Maximiliano Pullaro.
A modo de adelanto, Simoni enfatizó que la visita del Presidente al evento no tiene un carácter proselitista, sino que refleja una buena relación con el gobierno.
“Tuvimos la confirmación ayer (por el lunes) por la tarde que el Presidente iba a visitar por segunda vez nuestra institución. Hubo que ajustar algunas cosas por protocolo de presidencia, pero todo normal, no hay nada extraordinario. Quiero agradecerle el gesto al presidente nuevamente que visita la institución”, expresó Simoni a principios de semana en diálogo con Cadena 3 Rosario.
En ese sentido, el titular de la Bolsa destacó la importancia de mantener los diálogos: “La relación institución con gobiernos tanto municipales, provinciales y nacionales lo hemos demostrado durante estos cuatro años con temas muy sensibles e importantes como fueron la hidrovia. Hemos trabajado mucho, que inclusive el año pasado el pliego no pudo salir. Este año se está trabajando muchísimo”, indicó.
Sobre la logística del evento, Simioni mencionó que “la cantidad de gente es reducida porque viene directamente en helicóptero y no en el avión”. Además, adelantó que no estará presente para escuchar los demás discursos.
Javier Milei: "Tenemos un Congreso que solo responde a sus propios intereses"
El Presidente se refirió con dureza a la decisión de Diputados de rechazar vetos claves para la gestión y sostuvo: "Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional".
"Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses", sentenció Milei en referencia al rechazo en Diputados al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante su exposición en el Council de las Américas, el mandatario remarcó que "es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”.
"Ellos, que hace dos años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado", insistió el mandatario en clara alusión a la labor parlamentaria del bloque de Unión por la Patria.
