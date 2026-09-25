Fuertes aumentos en las multas de tránsito: la falta grave por la que te pueden cobrar más de $5 millones
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
A cuánto se ajustó el valor de la Unidad Fija
La sanción que contempla el mayor costo económico dentro del territorio porteño es el exceso de velocidad extremo. Según establece la normativa vigente, aquellos conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora en cualquier vía de la Capital Federal se exponen a penalizaciones que van desde las 400 hasta las 4.000 Unidades Fijas. Con la cotización fijada en $1.173,08 por unidad, este último tramo tope representa un pago máximo de $4.692.320.
Qué faltas graves conllevan los montos más altos
La actualización tarifaria afecta al conjunto de faltas que se registran a diario mediante los radares fijos y los controles presenciales dispuestos por los agentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Las sanciones económicas vigentes para cada tipo de contravención se estructuran de la siguiente manera:
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Exceso de velocidad: entre $175.962 y $4.692.320
Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes: entre $175.962 y $2.346.160
Cruce de semáforo en luz roja: entre $351.924 y $1.759.620
Circular con la chapa patente adulterada, tapada o sin patente: $1.173.080
Transitar con la Verificación Técnica Vehicular vencida: $469.232
Circular sin la póliza de seguro obligatorio: $351.924
Estacionar en rampas para personas con movilidad reducida o espacios reservados: $351.924
Bloquear o estacionar en zonas no permitidas: $117.308
Enviar mensajes de texto al volante: $234.616
Facilitar el vehículo a un menor de edad: $234.616
Detenerse o invadir carriles exclusivos de colectivos o Metrobus: $142.498,50
No contar con el grabado de autopartes obligatorio: $142.498,50
Manipular o hablar por teléfono celular mientras se conduce: $117.308
No utilizar el cinturón de seguridad: $117.308
No respetar la velocidad mínima establecida: $82.115,60
Circular sin portar la licencia de conducir física o digital: $58.654
Circular con vidrios polarizados fuera de la norma establecida: $47.499,50
Cómo consultar las infracciones pendientes
También se puede completar el mismo procedimiento de consultar si se tienen multas o no en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se puede optar por las siguientes maneras:
- Online: ingresando al portal de Consulta de Infracciones de Tránsito y Scoring. Solo es necesario colocar el número de dominio del vehículo o el DNI del titular, completar el captcha y hacer clic en “Consultar”.
- Presencial: se puede asistir a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o a cualquier sede comunal, presentando el DNI del titular o la patente del vehículo.
- Vía WhatsApp: la Ciudad cuenta con un sistema de consulta a través de Boti, el chatbot oficial (+54 9 11 5050-0147). Al iniciar la conversación, se debe seleccionar la opción “Infracciones” y elegir si se desea buscar por DNI o patente. El sistema brindará la información actualizada, previa autorización del usuario.
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