Multas de tránsito: las infracciones que superan los 3 millones de pesos
Estas infracciones tienen como objetivo mejorar la circulación y reducir los accidentes viales. Conocé todos los detalles en la nota.
Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires anunciaron, durante los últimos días, actualizaciones en los montos de las multas de tránsito, con el objetivo que las infracciones no solo tengan un impacto legal, sino también económico.
En la Provincia, por ejemplo, el valor de las multas se calcula según Unidad Fija (UF), que se ajusta conforme sube la inflación. Para determinar su valor, se toma como base el precio de medio litro de nafta premium publicado por el Automóvil Club Argentino (ACA).
Qué infracción tiene una multa de más de $3.000.000 en Buenos Aires
Entre las infracciones consideradas graves en la Ciudad de Buenos Aires, el exceso de velocidad se destaca por la dureza de las sanciones que contempla. El sistema de penalización se basa en las Unidades Fijas (UF).
La actualización de estas unidades toma como referencia el precio del litro de combustible de mayor octanaje en las estaciones del Automóvil Club Argentino. De este modo, el monto final de cada infracción se mantiene alineado con la inflación y el contexto económico vigente.
En el caso de superar los límites de velocidad establecidos, las multas pueden oscilar desde aproximadamente $319.400 hasta valores que multiplican por diez esa cifra, llegando a superar los tres millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.
Cuánto cuestan las principales multas de Buenos Aires
- Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50.
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70.
- No uso del cinturón de seguridad (100 UF): $79.851.
- Uso del celular (100 UF): $79.851.
- Enviar mensajes de texto (200 UF): $159.702.
- Facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $159.702.
- Violar un semáforo (desde 300 UF hasta 1500 UF): desde $239.553 hasta $1.197.765.
- Estacionar en sitios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF): $239.553.
- Violar límite de velocidad máximo, circulando a más de 140 km, en cualquier vía (desde 400 a 4.000 UF): desde $319.404 hasta $3.194.040.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario