Multas de tránsito: de qué son las infracciones de hasta 2 millones de pesos

La infracción que nadie quiere cometer: ¿qué dice la ley sobre este incumplimiento?

La VTV es una de las multas más costosas ya que es considerada una grave. La sanción puede valer desde 300 a 1000 UF, dependiendo de la gravedad y si el conductor es reincidente o no. En CABA está entre $284.997 y $949.990, en cambio, en la provincia de Buenos Aires está entre $568.800 y $1.896.000.

Los costos de la VTV para los autos particulares en la provincia de Buenos Aires es de hasta 2.500 kg es de $97.057,65. Este monto supera en más de $21.000 al costo de CABA y representa la tarifa más alta de la región metropolitana. Para vehículos pesados de más de 2.500 kg, el costo asciende a $174.703,77. Las motos, tienen una tarifa reducida de $38.823,06, también superior a la de la Capital.

El costo actual para autos particulares es de $75.756. Las motos pagan $28.484. Estos montos incluyen la inspección completa y la emisión de la oblea correspondiente.

Por estos motivos es de suma importancia mantenerla al día, pagar la revisión sale mucho más barato que enfrentarse a la posibilidad de abonar la multa.

Las consecuencias no solo quedan en una penalización económica, sino que a veces trae consigo bloqueos administrativos que pueden dificultar trámites futuros. Otras medidas que pueden tomar es la retención de la licencia o la obligación de completar cursos de educación vial.

Otras multas elevadas que hay que tener en consideración son: conducir con exceso de alcohol o estupefacientes vale entre 200 a 1000 UF y manejar con exceso de velocidad que ronda entre 150 a 1000 UF.

Cómo consultar si tenés deudas de tránsito pendientes en CABA y Provincia

El sistema para consultar si hay infracciones funciona de manera digital y permite verificar la situación de cada conductor o vehículo. El acceso a la información se realiza con el número de patente o el DNI del titular.

El procedimiento de consulta consta de pasos simples que cualquier usuario puede completar en pocos minutos. El paso a paso para consultar multas desde la web es así:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Seleccionar la opción de consulta por patente o por DNI.

Validar el acceso mediante el control de seguridad “No soy un robot”.

Revisar el estado del vehículo o del conductor en pantalla.

La plataforma ofrece diferentes opciones según el resultado de la consulta realizada. Si no existen infracciones registradas, el usuario puede descargar el libre deuda de manera inmediata desde el sitio oficial. En caso de deuda pendiente, el sistema muestra el monto total y el detalle de cada falta registrada.

También se puede hacer a través de Boti enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 11-5050-0147. La atención es de lunes a viernes de 8 a 19.30 hs.

En el caso de tener alguna infracción y estás dentro del periodo de Pago Voluntario (que son 40 días corridos desde que fuiste notificado), podés abonar el total con un 50% de descuento.