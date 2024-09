Multitudinario "abrazo simbólico" al Hospital de Clínicas en reclamo del presupuesto universitario

hospital de clinicas

Posteriormente, se desarrolló un acto que contó con la presencia de decanos y autoridades de todas las Facultades, los directores del Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Roffo, así como representantes de los gremios, entre otros.

A través de una carta, el rector Ricardo Gelpi comenzó señalando que “han pasado más de 5 meses desde la última vez que nos convocamos en este mismo lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno Nacional”.

Gelpi agradeció el apoyo a la reciente Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso Nacional, señalando que, de implementarse “dará respuestas, entre otras cuestiones, a la emergencia salarial que venimos sufriendo docentes y no docentes”.

Enfatizó la gravedad del contexto actual al afirmar que “la situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país”. y finalmente, instó al presidente Javier Milei a no impugnar la Ley, advirtiendo que ese acto “significaría vetar a la educación, la salud, la ciencia, y al futuro”.

Reclamo hospital de clínicas

Por su parte, el Director General del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, destacó la relevancia de la institución al señalar que “el Hospital le brinda asistencia a más de 700.000 personas en forma anual, se realizan más de 15.000 cirugías, y una gran parte de esos pacientes no cuentan con cobertura médica”.

Además, indicó que “el Hospital, así como brinda servicio asistencial, también tiene una función de enseñanza y es por eso que somos formadores de los futuros profesionales de la salud”.

Melo concluyó su intervención con un llamado a la protección de la salud y la educación pública: “Estamos aquí para defenderla, y para que el Hospital de Clínicas se pueda seguir manteniendo cumpliendo sus tres funciones fundamentales: asistencia, docencia e investigación”.

Por último, Luciano Cagnacci, secretario general de la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), se refirió a las dificultades puntuales que presentan las universidades: “Con el presupuesto que el Gobierno asignó para gastos de funcionamiento, tenemos los laboratorios abiertos, pero científicos en fuga; las aulas abiertas y alumnos que no pueden concurrir a la Universidad porque sus becas han sido eliminadas por falta de presupuesto; una universidad abierta, pero con docentes y no docentes cuyos salarios no llegan a la línea de pobreza“.