Murió Guillermo Simone, el empresario que comenzó con una concesionaria y construyó un imperio automotor

En 2003, el grupo dio otro paso significativo al desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires, con un local ubicado a pocos metros de Puerto Madero. De esta manera, el emprendimiento que había comenzado en Brandsen logró establecerse en uno de los principales centros económicos del país.

La expansión del Grupo Simone a Bahía Blanca y Mar del Plata

La expansión comercial continuó durante los años siguientes. En 2008, la compañía inauguró una sucursal en Bahía Blanca, sobre la ruta nacional 3, fortaleciendo su presencia en el sur bonaerense.

En 2010, el Grupo Simone sumó una operación en Mar del Plata, otro de los mercados relevantes de la provincia. Posteriormente, la firma también extendió sus actividades hasta Dock Sud, ampliando su red de establecimientos.

Estas aperturas reflejaron la transformación de aquel emprendimiento inicial en una estructura empresarial con operaciones en diferentes ciudades. La compañía logró sostener su crecimiento durante décadas y consolidar una trayectoria vinculada con la comercialización de vehículos.

En la actualidad quiénes quedaron al frente del Grupo Simone

Su deceso provocó una profunda conmoción entre familiares, allegados y diversos actores del sector, quienes resaltaron su vasta trayectoria comercial.

En la actualidad, la conducción operativa de la compañía permanecía bajo la órbita de sus hijos, con Martín Simone en el rol de director ejecutivo. Este paulatino traspaso generacional garantizó la continuidad del imperio forjado por el empresario bonaerense a lo largo de cinco décadas de labor ininterrumpida.