Murió Guillermo Simone, el empresario que comenzó con una concesionaria y construyó un imperio automotor
El fundador del Grupo Simone murió a los 82 años. Nacido en Brandsen, comenzó con dos autos y 8 empleados y expandió su negocio hasta La Plata y otras ciudades.
El empresario Guillermo Fausto Simone, fundador del Grupo Simone y una de las figuras más reconocidas del sector automotor de la provincia de Buenos Aires, murió este domingo 8 de noviembre de 2026, a los 82 años. Su fallecimiento se produjo después de atravesar una enfermedad oncológica que afectaba su salud desde hacía varios meses.
Nacido en Brandsen, Simone construyó una trayectoria empresarial de más de cinco décadas. Su historia comenzó en 1974, cuando puso en marcha una concesionaria Ford con apenas dos vehículos y ocho empleados. A partir de aquel pequeño negocio, logró desarrollar una compañía que extendió sus operaciones a La Plata, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras localidades.
Desde hace años, la conducción del Grupo Simone se encontraba repartida entre varios de los hijos del empresario, con Martín Simone como CEO. Su fallecimiento generó pesar entre sus familiares, amigos y allegados, que despiden a un empresario cuya trayectoria quedó ligada al crecimiento del Grupo Simone y al desarrollo del sector automotor.
De Brandsen a La Plata: cómo creció el negocio de Guillermo Simone
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1994, cuando el Grupo Simone inauguró una sucursal en La Plata, ubicada sobre la avenida 44 y 135. Aquella apertura marcó un paso decisivo en la expansión de la compañía fuera de su ciudad de origen.
Seis años después, en 2000, la firma continuó su crecimiento con la apertura de un establecimiento en Tandil. Durante ese período, también obtuvo la concesión deCamiones Ford para el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió ampliar su actividad comercial.
En 2003, el grupo dio otro paso significativo al desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires, con un local ubicado a pocos metros de Puerto Madero. De esta manera, el emprendimiento que había comenzado en Brandsen logró establecerse en uno de los principales centros económicos del país.
La expansión del Grupo Simone a Bahía Blanca y Mar del Plata
La expansión comercial continuó durante los años siguientes. En 2008, la compañía inauguró una sucursal en Bahía Blanca, sobre la ruta nacional 3, fortaleciendo su presencia en el sur bonaerense.
En 2010, el Grupo Simone sumó una operación en Mar del Plata, otro de los mercados relevantes de la provincia. Posteriormente, la firma también extendió sus actividades hasta Dock Sud, ampliando su red de establecimientos.
Estas aperturas reflejaron la transformación de aquel emprendimiento inicial en una estructura empresarial con operaciones en diferentes ciudades. La compañía logró sostener su crecimiento durante décadas y consolidar una trayectoria vinculada con la comercialización de vehículos.
En la actualidad quiénes quedaron al frente del Grupo Simone
Su deceso provocó una profunda conmoción entre familiares, allegados y diversos actores del sector, quienes resaltaron su vasta trayectoria comercial.
En la actualidad, la conducción operativa de la compañía permanecía bajo la órbita de sus hijos, con Martín Simone en el rol de director ejecutivo. Este paulatino traspaso generacional garantizó la continuidad del imperio forjado por el empresario bonaerense a lo largo de cinco décadas de labor ininterrumpida.
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