Murió la única sobreviviente del derrumbe de un hotel en Villa Gesell

La mujer había sido rescatada de entre los escombros a la mañana siguiente de que la estructura de diez pisos de derrumbara e impactara contra el edificio lindero, el Alfio I, donde Bonazza y su marido, Federico, se encontraban descansando en su departamento. El matrimonio había llegado a Villa Gesell un día antes del colapso del Dubrovnik con la idea de acondicionar el hospedaje de cara a la temporada de verano.

Tras su rescate, María fue atendida en el Hospital Municipal de Villa Gesell y luego trasladada en helicóptero al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Según habían informado los médicos, había sufrido una fractura de muñeca, otra de húmero y lesiones en sus miembros inferiores.

Días después del episodio, la mujer fue trasladada al Hospital Municipal de Balcarce para continuar con su recuperación. Desde allí brindó varias entrevistas contando cómo habían sido aquellas fatídicas horas debajo de la pila de escombros.

"Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera", recordó la mujer entonces. “Siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros”, describió en ese entonces. También contó que rezó, a pesar de que desde hace años no lo hacía.

“El único consuelo que me queda es que lo de él fue instantáneo, no sufrió nada”, había lamentado respecto al fallecimiento de su marido.

Si bien María había recibido el alta médica luego del derrumbe, hace dos semanas había sido internada nuevamente en el área de terapia intensiva por una descompensación.

Con el paso de los días su salud había mejorado aunque los médicos recomendaron que continuara siendo tratada en el servicio de clínica médica. Lamentablemente, la mujer falleció en horas de la madrugada de este jueves, según confirmó La Nación.