Triple crimen de Florencio Varela: dictaron la prisión preventiva para Pequeño J

Valverde Victoriano había sido localizado y arrestado en Perú poco después de que la Justicia argentina emitiera un pedido de captura. Desde entonces permaneció detenido mientras se desarrollaban los trámites correspondientes para concretar su extradición.

Tras varios meses de gestiones entre ambos países, el acusado fue trasladado a la Argentina a comienzos de mayo de este año. Desde su llegada quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, donde continúa detenido.

El procesamiento con prisión preventiva representa un paso importante dentro de la causa, ya que implica que el magistrado encontró elementos de convicción suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso. Sin embargo, la situación todavía deberá definirse en un eventual juicio oral.

pequeño j Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, declaró otra vez ante la Justicia en el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela.

Una causa que sigue sumando capítulos

El triple crimen de Florencio Varela se convirtió en uno de los expedientes policiales más resonantes de los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires. La investigación incluyó allanamientos, detenciones, pedidos de cooperación internacional y el seguimiento de distintas pistas para reconstruir lo ocurrido.