Triple crimen de Florencio Varela: dictaron la prisión preventiva para Pequeño J
La Justicia federal avanzó contra uno de los principales acusados por triple crimen ocurrido en septiembre de 2025.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela registró un nuevo avance judicial. Este viernes, la Justicia federal resolvió procesar con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.
La medida fue adoptada por el juez federal Jorge Rodríguez, quien consideró que existen pruebas suficientes para vincular al imputado con el hecho ocurrido en septiembre del año pasado, cuando las tres víctimas fueron encontradas sin vida en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela.
Según surge del expediente, los investigadores continúan trabajando sobre la hipótesis de que los homicidios estarían relacionados con una disputa dentro del ambiente del narcotráfico, una línea de investigación que cobró fuerza desde los primeros días del caso.
La detención y el traslado a la Argentina
Valverde Victoriano había sido localizado y arrestado en Perú poco después de que la Justicia argentina emitiera un pedido de captura. Desde entonces permaneció detenido mientras se desarrollaban los trámites correspondientes para concretar su extradición.
Tras varios meses de gestiones entre ambos países, el acusado fue trasladado a la Argentina a comienzos de mayo de este año. Desde su llegada quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, donde continúa detenido.
El procesamiento con prisión preventiva representa un paso importante dentro de la causa, ya que implica que el magistrado encontró elementos de convicción suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso. Sin embargo, la situación todavía deberá definirse en un eventual juicio oral.
Una causa que sigue sumando capítulos
El triple crimen de Florencio Varela se convirtió en uno de los expedientes policiales más resonantes de los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires. La investigación incluyó allanamientos, detenciones, pedidos de cooperación internacional y el seguimiento de distintas pistas para reconstruir lo ocurrido.
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