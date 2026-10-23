Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abusos en Independiente
El relacionista público tenía 55 años y cumplía con la prisión domiciliaria tras recibir 10 años de condena por abuso sexual y corrupción de menores.
El relacionista público Leonardo Cohen Arazi (55) murió este jueves por la tarde en su vivienda del barrio de Palermo, donde se encontraba bajo el beneficio de la prisión domiciliaria. Según las primeras informaciones, el deceso se habría producido por causas naturales derivadas de las severas complicaciones cardíacas y de salud que padecía desde hacía años.
Cohen Arazi había sido una de las figuras principales en la causa que investigó una red de abuso sexual y corrupción de menores que afectó a futbolistas juveniles alojados en la pensión del Club Atlético Independiente. Por esos hechos, la Justicia lo había condenado a 10 años de prisión.
La causa que sacudió al fútbol argentino: los abusos en Independiente
El escándalo se desató a mediados de marzo de 2018, cuando las autoridades de la institución de Avellaneda radicaron una denuncia penal tras detectar irregularidades que involucraban a los chicos del club. La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Avellaneda, permitió reconstruir la maniobra a través de testimonios clave tomados en Cámara Gesell.
La pesquisa determinó que la red captaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante promesas de progreso deportivo, regalos de valor y entregas de dinero a cambio de favores sexuales. Días después de que la causa saliera a la luz, el exrelacionista público—vinculado al ambiente de la noche y los medios— se entregó ante la fiscalía.
Tras un extenso proceso judicial con prisión preventiva, excarcelaciones y sucesivos planteos de su defensa debido a sus afecciones físicas, el tribunal lo halló culpable y le impuso la pena de 10 años de cárcel.
Debido a su delicado cuadro clínico, la Justicia dispuso que cumpliera la sentencia en su domicilio particular, donde finalmente se produjo su deceso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario