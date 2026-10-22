El día que Boca le dio vuelta el historial a Independiente: así están los cruces mano a mano

Boca 3-1 Independiente: la victoria que cambió el historial

El encuentro decisivo se disputó el 29 de junio de 2003, por la fecha 18 del Torneo Clausura. En La Bombonera, el conjunto azul y oro se impuso por 3-1 con tantos de Miguel Caneo, el Pampa Calvo y Héctor Bracamonte. El resultado tuvo un valor especial porque le permitió al conjunto azul y oro superar a Independiente en el historial, después de una larga etapa en la que el equipo de Avellaneda había conservado la ventaja.