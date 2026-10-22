El día que Boca le dio vuelta el historial a Independiente: así están los cruces mano a mano
El Rojo dominó el historial durante décadas y llegó a sacar una diferencia de 14 encuentros. Sin embargo, el 29 de junio de 2003 todo cambió...
Boca e Independiente volverán a verse las caras este domingo por el Torneo Clausura 2026, en un clásico que reúne una extensa historia de enfrentamientos. Durante buena parte de ese recorrido, el Rojo fue el dueño de la ventaja estadística, pero el Xeneize logró cambiar la tendencia en 2003 y desde entonces pasó a liderar el historial general.
La diferencia llegó a ser de 14 partidos a favor de los rojos, una distancia que se mantuvo durante décadas. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Bianchi consiguió descontar esa brecha hasta alcanzar un triunfo que quedó marcado en la historia del fútbol argentino.
Boca 3-1 Independiente: la victoria que cambió el historial
El encuentro decisivo se disputó el 29 de junio de 2003, por la fecha 18 del Torneo Clausura. En La Bombonera, el conjunto azul y oro se impuso por 3-1 con tantos de Miguel Caneo, el Pampa Calvo y Héctor Bracamonte. El resultado tuvo un valor especial porque le permitió al conjunto azul y oro superar a Independiente en el historial, después de una larga etapa en la que el equipo de Avellaneda había conservado la ventaja.
Además, el contexto hacía todavía más particular aquella victoria: el partido se jugó entre la ida y la vuelta de la final de la Copa Libertadores frente a Santos. Con la definición continental como prioridad, Bianchi decidió presentar una formación alternativa para enfrentar al Rojo. Pese a esa circunstancia, consiguió imponerse con claridad ante su rival y protagonizó un cambio estadístico que se mantiene como uno de los hitos de la rivalidad.
¿Cómo está el historial entre Boca e Independiente?
Con el paso de los años, el Xeneize consolidó su ventaja en el enfrentamiento directo. Según los números consignados en el historial general, ambos equipos disputaron 228 partidos oficiales. El balance favorece a Boca, que acumula 80 victorias, contra las 76 de Independiente. Los 72 encuentros restantes terminaron empatados.
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Boca: 80 triunfos.
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Independiente: 76 triunfos.
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Empates: 72.
La nueva edición del clásico llegará este domingo con ambos equipos enfocados en sus objetivos dentro del Clausura. Más allá de lo que ocurra en la cancha, el historial le agrega un condimento especial a un duelo que durante décadas tuvo al de Avellaneda arriba, hasta que el club de la Ribera consiguió dar vuelta la tendencia en pleno siglo XXI.
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