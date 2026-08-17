Violento choque en el autódromo de Carhué: los dos pilotos terminaron heridos
Germán Palella y Gian Elortegui protagonizaron una fuerte colisión en una competencia de una categoría promocional. Ambos fueron trasladados al hospital.
Un fuerte accidente ocurrido durante una competencia de automovilismo generó preocupación este domingo en el Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas de Carhué, en la provincia de Buenos Aires. Dos pilotos resultaron gravemente heridos después de que sus autos chocaran en plena carrera y debieran ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.
El episodio involucró a los vehículos identificados con los números 14 y 9, conducidos por Germán Palella, de 55 años, y Gian Elortegui, de 29, respectivamente. Por el momento, las autoridades no pudieron establecer de manera definitiva qué provocó la colisión ni cuál fue la maniobra que desencadenó el impacto.
El accidente se produjo mientras se disputaba una competencia correspondiente a una categoría promocional. La jornada había convocado a distintas divisiones del automovilismo y alrededor de 1.300 espectadores se encontraban en el predio para presenciar las carreras.
El choque ocurrió en una pista de tierra
Uno de los principales inconvenientes que enfrentan los investigadores para reconstruir la secuencia está relacionado con las características del circuito. El autódromo de Carhué cuenta con una pista de tierra y, luego del paso de los vehículos, se levantó una importante cantidad de polvo.
En las imágenes registradas durante la competencia puede observarse cómo se forma una verdadera nube sobre el circuito, reduciendo considerablemente la visibilidad. Esa circunstancia dificulta determinar con precisión qué ocurrió en los instantes previos al choque entre los dos autos.
Las autoridades deberán analizar tanto las imágenes disponibles como los testimonios de quienes se encontraban en el lugar y los resultados de los peritajes mecánicos para reconstruir la maniobra. Tras la colisión, ambos conductores fueron asistidos y trasladados al hospital local debido a la gravedad de las lesiones que habían sufrido.
La Justicia secuestró los dos autos
La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y la causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, bajo el expediente PP-17-00-004851-26/00.
Como parte de las primeras medidas ordenadas, las autoridades dispusieron el secuestro de los dos vehículos involucrados. Los autos serán sometidos a diferentes peritajes con el objetivo de determinar si existió alguna falla mecánica que pudiera haber influido en el accidente o si la colisión se produjo exclusivamente por las maniobras realizadas durante la carrera.
Además, se ordenó realizar extracciones de sangre y orina a ambos pilotos para llevar adelante los correspondientes análisis periciales. Los resultados formarán parte de la investigación y serán evaluados junto con el resto de las pruebas reunidas. Por el momento, la Policía Bonaerense no estableció responsabilidades respecto del choque.
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