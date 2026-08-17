Violento choque en el autódromo de Carhué: los dos pilotos terminaron heridos

Las autoridades deberán analizar tanto las imágenes disponibles como los testimonios de quienes se encontraban en el lugar y los resultados de los peritajes mecánicos para reconstruir la maniobra. Tras la colisión, ambos conductores fueron asistidos y trasladados al hospital local debido a la gravedad de las lesiones que habían sufrido.

La Justicia secuestró los dos autos

La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y la causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, bajo el expediente PP-17-00-004851-26/00.

Como parte de las primeras medidas ordenadas, las autoridades dispusieron el secuestro de los dos vehículos involucrados. Los autos serán sometidos a diferentes peritajes con el objetivo de determinar si existió alguna falla mecánica que pudiera haber influido en el accidente o si la colisión se produjo exclusivamente por las maniobras realizadas durante la carrera.

Además, se ordenó realizar extracciones de sangre y orina a ambos pilotos para llevar adelante los correspondientes análisis periciales. Los resultados formarán parte de la investigación y serán evaluados junto con el resto de las pruebas reunidas. Por el momento, la Policía Bonaerense no estableció responsabilidades respecto del choque.