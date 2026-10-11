Murió un nene de 4 años tras ser atacado por un pitbull en una casa de Moreno

Al regresar, la mujer encontró al animal sobre el cuerpo del niño. Los efectivos policiales que acudieron al lugar la encontraron en estado de shock y tomaron su declaración sobre lo sucedido.

La investigación judicial tras la muerte del nene

La causa quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer. Según las fuentes citadas en las primeras informaciones, la madrina debía ser trasladada a la sede fiscal para avanzar con las actuaciones y determinar su situación procesal.

En paralelo, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte.

Por su parte, el perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal, mientras continúan las medidas para esclarecer las circunstancias del ataque.