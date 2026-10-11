Murió un nene de 4 años tras ser atacado por un pitbull en una casa de Moreno
El menor estaba al cuidado de su madrina cuando ocurrió el ataque. La mujer fue aprehendida, mientras investigan las circunstancias del hecho.
Un nene de cuatro años murió este sábado tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. El menor había quedado al cuidado de su madrina mientras sus padres salían a realizar una diligencia con otro de sus hijos.
La tragedia salió a la luz cuando la mujer regresó a la casa y encontró al chico gravemente herido. Según las primeras informaciones, el animal lo había atacado durante su ausencia. Cuando llegó la ambulancia, los médicos constataron que el pequeño ya había fallecido.
Tras el episodio, la Justicia ordenó la aprehensión de la madrina, acusada de homicidio culposo. La investigación busca determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias en las que el nene quedó sin supervisión.
Cómo ocurrió el ataque del pitbull en Francisco Álvarez
De acuerdo con lo publicado por el portal Primer Plano Online, el menor había viajado a la vivienda de su madrina, ubicada en la calle Fresnos al 2500, para pasar unos días. La mujer, identificada por ese medio como Yohana M., de 31 años, habría salido junto a su pareja para buscar a su hija, que participaba de una actividad de patín.
Durante ese intervalo, el nene habría quedado solo en la propiedad. Según la reconstrucción difundida por el medio local, el perro habría ingresado a la vivienda a través de un ventiluz y atacado al pequeño.
Al regresar, la mujer encontró al animal sobre el cuerpo del niño. Los efectivos policiales que acudieron al lugar la encontraron en estado de shock y tomaron su declaración sobre lo sucedido.
La investigación judicial tras la muerte del nene
La causa quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer. Según las fuentes citadas en las primeras informaciones, la madrina debía ser trasladada a la sede fiscal para avanzar con las actuaciones y determinar su situación procesal.
En paralelo, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte.
Por su parte, el perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal, mientras continúan las medidas para esclarecer las circunstancias del ataque.
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